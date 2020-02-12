В Петербурге бизнесмену заплатили 500 тысяч за трехдневный плен. Он думал, что его похитили сотрудники ФСБ

Судебные приставы перевели 500 тысяч рублей петербургскому предпринимателю Михаилу Фартушному, ставшему жертвой похищения. Деньги выплачены за три дня плена и страха умереть от ядовитой инъекции.

Как сообщили 12 февраля в пресс-службе УФССП Петербурга, приставы исполнили решение суда о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшего по уголовному делу о похищении. Они нашли у осужденного Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом незначительные суммы на банковских счетах. Часть денег возвращена за счет пенсии и зарплаты в колонии.

По данным «Фонтанки», должником является 58-летний петербуржец Георгий Яремчук – фигурант громкого дела о похищении бизнесмена Михаила Фартушного.

Как следует из приговора, Фартушного похитили вечером 4 октября 2015 года в Петербурге и с пакетом на голове отвезли в частный дом в поселке Синявино. Неизвестные представились сотрудниками ФСБ и предложили подумать, «какую сумму в евровалюте он способен пожертвовать на лекарства для гуманитарного конвоя в Донецкую и Луганскую республики». Фартушному сделали инъекцию и предупредили, что, если в течение двух недель не ввести антидот, начнется медленное отмирание внутренних органов.





Потерпевший обзванивал родственников и друзей в поисках 100 тысяч евро. Подключившиеся сотрудники полиции через три дня нашли дом и освободили Фартушного.

Сильнее всего бизнесмен обиделся на Яремчука, работавшего у него в фирме. Он заявил иск на 4 миллиона рублей, суд удовлетворил требования на 500 тысяч.

В июле 2017 года Яремчука приговорили к десяти годам колонии. Представлявшийся полковником ФСБ Магамедали Китиновасов получил 12 лет. Исполнители похищения Юрий Белан, Александр Бувдевский, бывший контрактник Военно-медицинской академии Эдгар Мяги – от 8 до 10 лет. Еще один фигурант Кирилл Степанов приговорен к 2,5 года колонии.