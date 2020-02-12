Метрополитен и адресная программа Петербурга. Новый глава КРТИ рассказал, чем займется

Председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрей Левакин рассказал о том, что основными задачами его блока станет повышение безопасности дорожного движения, удобные межрайонные связи и развитие метрополитена.

"Особое внимание будет уделено тем объектам, по которым в настоящий момент ведется или запланирована на текущий год проектная подготовка, – заявил чиновник 12 февраля. – Ключевой вопрос для развития городской агломерации – строительство метрополитена. Наша задача сделать так, чтобы как можно больше жителей города проживали в пешеходной доступности от станций метрополитена. Из первоочередных задач перед комитетом также стоит подготовка к началу сезона ремонта дорог и к транспортной реформе в части обеспечения города всей необходимой инфраструктурой".

Напомним, транспортная реформа должна окончательно запуститься к началу года.

Андрей Левакин был назначен 12 февраля на должность председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Он сменил исполняющего обязанности главы КРТИ Андрея Семчанкова.



