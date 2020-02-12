Порошенко назвал переговоры с Путиным, Меркель и Олландом «самой ужасной ночью»

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».

«Изнурительный 19-часовой марафон с Путиным – холодным, жестоким и глубоко враждебным Украине «переговорщиком». … Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — написал Порошенко в статье, опубликованной на сайте партии «Европейская солидарность» 12 февраля.

В ней Порошенко также подчеркивает, что переговоры в Минске дали время Украине на модернизацию армии и получение поддержки на мировой арене.

"Нормандская четверка" выработала принципы, по которым должен быть урегулирован военный конфликт на юго-востоке Украины – между официальным Киевом и самопровозглашенными в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками. Он продолжается до сих пор.



