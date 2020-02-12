«Паниковать, возбуждать панические настроения не стоит». Начальник Роспотребнадзора о госпитализации 100 человек в Петербурге

Карантин Боткинской больницы в последние дни превратился в источник негатива, побегов и народного творчества. Роспотребнадзору, который занимается заполнением палат, есть что ответить.

Родион Платонов/Коммерсантъ

Начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала «Фонтанке» о сотне петербуржцев, проверенных на коронавирус, наблюдении за китайцами и санкциях за побег из «карантина», которого официально нет.

– Ирина Григорьевна, сколько людей в Петербурге уже побывало в изолированных боксах Боткинской больницы?

– На вчерашний день около 100 человек были госпитализированы в инфекционную больницу. Это люди, которые вернулись из Китайской Народной Республики, и в течение 14 дней после возвращения у них проявились признаки респираторной инфекции. Они находились в больнице Боткина для того, чтобы их можно было правильно обследовать, поставить им диагноз.

– А сколько их там сейчас остается?





– На сегодняшний день продолжают лечение 38 заболевших. Всем установлены различные диагнозы ОРВИ, которые каждый год регистрируются на территории Петербурга, в том числе парагрипп, грипп А, грипп Б и другие.

– Больных коронавирусом нет?

– Новой коронавирусной инфекцией на территории Петербурга не зарегистрировано. Их нет.

– Их всех обязательно выдерживать в больнице все две недели?

– Я считаю, что нужно ответственно подойти к этим мерам и всем выдержать 14-дневный срок. Для собственного покоя и для покоя окружающих.

– Можно говорить, что эти люди находятся в «коронавирусном карантине»?

– На территории Петербурга официально не вводился карантин. Не выявлено и случаев заболевания коронавирусом, как я и говорила. У нас установлено медицинское наблюдение за здоровыми лицами, вернувшимися из КНР. Чтобы в течение 14 дней понаблюдать за ними и, если что-то изменится в состоянии, оказать лечение.





– И сколько людей вы наблюдаете? Китайцы в их числе?

– Нарастающим итогом 1500. В настоящее время — 900. В больницу поступают только те, у кого есть признаки недомогания при осмотре и опросе. Те, кто здоров, наблюдаются по месту жительства. К ним ходит участковый врач. Граждан КНР и китайских студентов наблюдают на дому, в общежитиях, силами территориальных поликлиник.

– Люди говорят, что их увозят в больницу вообще без жалоб. Просто забирают на скорой.

– Среди тех, кто возвращался из Китая, были те, кто был напуган и сам обращался за медицинской помощью. Все, кто попадает в больницу, обратились либо в скорую помощь, либо в неотложную помощь, либо в поликлиники. Быть не может, чтобы человек никуда не обращался, а его забрали. Может быть, кто-то из них преувеличил свое состояние. Но раз он попал в больницу, то он должен быть обследован, чтобы исключить малейшую возможность заболевания, и пробыть 14 дней.

– Почему в карантин забирают людей, которые прибыли больше 14 дней назад из Китая?

– Откуда вы это берете? В больнице рассказывают? У нас была больная сегодня, которая уверяла, что прибыла 18 января. А по всем документам — 28-го числа. И обратилась сама в неотложную помощь с жалобами на катаральные явления. Не она ли вас дезинформирует? Никто, кто прибыл ранее, чем 14 дней назад, из Китая, не был взят под медицинское наблюдение.

А вообще у нас и без коронавируса в год около двух миллионов обращений с жалобами на признаки ОРВИ. Некоторые из этих людей госпитализируются. Забирают в больницу тех, кому туда нужно по состоянию здоровья или по условиям: очень густонаселенная квартира или рядом в одной комнате обитают маленькие дети или пожилые люди, которые могут заразиться и заболеть даже более тяжело, чем сам больной. Исходя из этого больному предлагается госпитализироваться.

На фоне коронавируса сейчас повышенное внимание к таким больным. Если человек обращается с катаральными явлениями, врач его обязательно, по инструкции, должен расспросить: не был ли он в Китае или в контакте с прибывшими из Китая.

– Вы готовы госпитализировать людей с подозрением на коронавирус по чьей-то жалобе?

– Таким бдительным людям мы советуем, если они кого-то подозревают, что он может быть заразен, в первую очередь поговорить с этим человеком. Объяснить ему, что если он прибыл из Китая, у него есть признаки заболевания, то ему обязательно нужно обратиться к врачу. А паниковать, возбуждать панические настроения не стоит. Какие-то наветы мы воспринимать не будем ни в коем случае.

– Другая ситуация: человек не хочет госпитализироваться. Вот девушка даже сбежала из Боткина.

– Этот человек был госпитализирован совершенно законно — он обратился за помощью, у него были признаки заболевания. Ему было вручено постановление главного санитарного врача, он был предупрежден, что должен находиться в условиях инфекционной больницы и выполнять все рекомендации. Но он проявил безответственное отношение — хочу госпитализируюсь, хочу сбегаю. За нарушение постановления такие люди могут быть привлечены к административной ответственности.

– А какие санкции грозят, если человек сам напишет заявление на отказ от госпитализации?

– Самое главное — все-таки убедить человека остаться. А санкции — это не главное. 500 рублей — это очень большая санкция, как вы думаете? Человек должен понимать, что он отвечает за свое здоровье и здоровье своих близких. Что он несет ответственность. Мы же все смотрим телевизор, что СМИ говорят про Китай…

– Но люди же могут отказаться? Наблюдаться и лечиться на дому.

– Что значит — лечиться на дому? Это означает, что человек должен не выходить из дома, исключить контакт с близкими. Это не всегда возможно. Он должен находиться в условиях стационара.

– Но заставить его по закону нельзя?

– Только убедить. Этим и занимаются сотрудники Роспотребнадзора и врачи. Люди не всегда понимают меру своей ответственности, надо их просто уговаривать. Это бывает не легко, но надо этим заниматься.

– Сейчас самолеты не летают, границы перекрыты. Кого будете наблюдать и госпитализировать, когда поток эвакуированных из Китая закончится?

– Конечно, мы ожидаем, что количество наблюдаемых и госпитализированных резко снизится в ближайшее время. Но люди могут вернуться не только через аэропорт Пулково, но и через другие границы, или поездами. Мы будем наблюдать за всеми прибывшими из-за границы. Главное, чтобы люди понимали, что после возвращения с неблагополучной территории нужно об этом сообщить врачу, в случае жалоб на состояние здоровья. Должна проявиться ответственность со стороны самих граждан и настороженность со стороны медработников.

«Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге оказываются в «коронавирусном карантине». И как из него выбираются отчаянные домохозяйки. А затем становятся карантинными героями, про которых слагают песни. Также разбирала с юристами и экспертами, почему принудительное лечение — это незаконное лишение свободы. На следующий день герои публикаций начали готовиться выйти по УДО.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»