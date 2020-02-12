Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +3
$ 63.05р
68.78р
19:21 12.02.2020
Расширенный поиск

Общество
12.02.2020 16:31
Печать

«Паниковать, возбуждать панические настроения не стоит». Начальник Роспотребнадзора о госпитализации 100 человек в Петербурге

Карантин Боткинской больницы в последние дни превратился в источник негатива, побегов и народного творчества. Роспотребнадзору, который занимается заполнением палат, есть что ответить.

«Паниковать, возбуждать панические настроения не стоит». Начальник Роспотребнадзора о госпитализации 100 человек в Петербурге

Родион Платонов/Коммерсантъ

Начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала «Фонтанке» о сотне петербуржцев, проверенных на коронавирус, наблюдении за китайцами и санкциях за побег из «карантина», которого официально нет.

– Ирина Григорьевна, сколько людей в Петербурге уже побывало в изолированных боксах Боткинской больницы?

– На вчерашний день около 100 человек были госпитализированы в инфекционную больницу. Это люди, которые вернулись из Китайской Народной Республики, и в течение 14 дней после возвращения у них проявились признаки респираторной инфекции. Они находились в больнице Боткина для того, чтобы их можно было правильно обследовать, поставить им диагноз.

– А сколько их там сейчас остается?


– На сегодняшний день продолжают лечение 38 заболевших. Всем установлены различные диагнозы ОРВИ, которые каждый год регистрируются на территории Петербурга, в том числе парагрипп, грипп А, грипп Б и другие. 

– Больных коронавирусом нет?

– Новой коронавирусной инфекцией на территории Петербурга не зарегистрировано. Их нет.

– Их всех обязательно выдерживать в больнице все две недели?

– Я считаю, что нужно ответственно подойти к этим мерам и всем выдержать 14-дневный срок. Для собственного покоя и для покоя окружающих. 

– Можно говорить, что эти люди находятся в «коронавирусном карантине»?

– На территории Петербурга официально не вводился карантин. Не выявлено и случаев заболевания коронавирусом, как я и говорила. У нас установлено медицинское наблюдение за здоровыми лицами, вернувшимися из КНР. Чтобы в течение 14 дней понаблюдать за ними и, если что-то изменится в состоянии, оказать лечение. 


– И сколько людей вы наблюдаете? Китайцы в их числе?

– Нарастающим итогом 1500. В настоящее время — 900. В больницу поступают только те, у кого есть признаки недомогания при осмотре и опросе. Те, кто здоров, наблюдаются по месту жительства. К ним ходит участковый врач. Граждан КНР и китайских студентов наблюдают на дому, в общежитиях, силами территориальных поликлиник. 

– Люди говорят, что их увозят в больницу вообще без жалоб. Просто забирают на скорой.

– Среди тех, кто возвращался из Китая, были те, кто был напуган и сам обращался за медицинской помощью. Все, кто попадает в больницу, обратились либо в скорую помощь, либо в неотложную помощь, либо в поликлиники. Быть не может, чтобы человек никуда не обращался, а его забрали. Может быть, кто-то из них преувеличил свое состояние. Но раз он попал в больницу, то он должен быть обследован, чтобы исключить малейшую возможность заболевания, и пробыть 14 дней. 

– Почему в карантин забирают людей, которые прибыли больше 14 дней назад из Китая?

– Откуда вы это берете? В больнице рассказывают? У нас была больная сегодня, которая уверяла, что прибыла 18 января. А по всем документам — 28-го числа. И обратилась сама в неотложную помощь с жалобами на катаральные явления. Не она ли вас дезинформирует? Никто, кто прибыл ранее, чем 14 дней назад, из Китая, не был взят под медицинское наблюдение. 

А вообще у нас и без коронавируса в год около двух миллионов обращений с жалобами на признаки ОРВИ. Некоторые из этих людей госпитализируются. Забирают в больницу тех, кому туда нужно по состоянию здоровья или по условиям: очень густонаселенная квартира или рядом в одной комнате обитают маленькие дети или пожилые люди, которые могут заразиться и заболеть даже более тяжело, чем сам больной. Исходя из этого больному предлагается госпитализироваться. 

На фоне коронавируса сейчас повышенное внимание к таким больным. Если человек обращается с катаральными явлениями, врач его обязательно, по инструкции, должен расспросить: не был ли он в Китае или в контакте с прибывшими из Китая. 

– Вы готовы госпитализировать людей с подозрением на коронавирус по чьей-то жалобе?

– Таким бдительным людям мы советуем, если они кого-то подозревают, что он может быть заразен, в первую очередь поговорить с этим человеком. Объяснить ему, что если он прибыл из Китая, у него есть признаки заболевания, то ему обязательно нужно обратиться к врачу. А паниковать, возбуждать панические настроения не стоит. Какие-то наветы мы воспринимать не будем ни в коем случае.

– Другая ситуация: человек не хочет госпитализироваться. Вот девушка даже сбежала из Боткина.

– Этот человек был госпитализирован совершенно законно — он обратился за помощью, у него были признаки заболевания. Ему было вручено постановление главного санитарного врача, он был предупрежден, что должен находиться в условиях инфекционной больницы и выполнять все рекомендации. Но он проявил безответственное отношение — хочу госпитализируюсь, хочу сбегаю. За нарушение постановления такие люди могут быть привлечены к административной ответственности.

– А какие санкции грозят, если человек сам напишет заявление на отказ от госпитализации?

– Самое главное — все-таки убедить человека остаться. А санкции — это не главное. 500 рублей — это очень большая санкция, как вы думаете? Человек должен понимать, что он отвечает за свое здоровье и здоровье своих близких. Что он несет ответственность. Мы же все смотрим телевизор, что СМИ говорят про Китай…

– Но люди же могут отказаться? Наблюдаться и лечиться на дому.

– Что значит — лечиться на дому? Это означает, что человек должен не выходить из дома, исключить контакт с близкими. Это не всегда возможно. Он должен находиться в условиях стационара.

– Но заставить его по закону нельзя?

– Только убедить. Этим и занимаются сотрудники Роспотребнадзора и врачи. Люди не всегда понимают меру своей ответственности, надо их просто уговаривать. Это бывает не легко, но надо этим заниматься. 

– Сейчас самолеты не летают, границы перекрыты. Кого будете наблюдать и госпитализировать, когда поток эвакуированных из Китая закончится?

– Конечно, мы ожидаем, что количество наблюдаемых и госпитализированных резко снизится в ближайшее время. Но люди могут вернуться не только через аэропорт Пулково, но и через другие границы, или поездами. Мы будем наблюдать за всеми прибывшими из-за границы. Главное, чтобы люди понимали, что после возвращения с неблагополучной территории нужно об этом сообщить врачу, в случае жалоб на состояние здоровья. Должна проявиться ответственность со стороны самих граждан и настороженность со стороны медработников.

«Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге оказываются в «коронавирусном карантине». И как из него выбираются отчаянные домохозяйки. А затем становятся карантинными героями, про которых слагают песни. Также разбирала с юристами и экспертами, почему принудительное лечение — это незаконное лишение свободы. На следующий день герои публикаций начали готовиться выйти по УДО.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
unsplash.com
12.02.2020 18:00

Банки-партнёры ГК «ПСК» снизили ставки по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в двух проекта ГК «ПСК» бизнес-класса, ЖК Nobelius в исторической части Выборгского района и ЖК «Новый Невский» в Центральном районе, стала ниже. Это стало возможным благодаря снижению ставки банками-партнёрами, аккредитовавшими проект: ВТБ и «Промсвязьбанк» (ПСБ).
ГК «Полис Групп»
12.02.2020 14:05

«Квадратные метры в подарок» - акция от ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» объявляет акцию «Квадратные метры в подарок!»*.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.02.2020 13:45

Банк «Санкт-Петербург» предоставит 10 млрд рублей на развитие транспорта

Банк «Санкт-Петербург» откроет кредитную линию Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
ЗАО "Инвестторг"
12.02.2020 12:43

СК «Инвестторг»: общая готовность ЖК «Геометрия» выше 80%

Жилой комплекс «Геометрия» показывает отличный рост строительства. В частности, общая готовность первой очереди составляет порядка 80%. Ее сдача намечена на 4-ый квартал 2020 года. Общая готовность строительства второй очереди 30%, она будет сдана в 4-ом квартале 2021 года.
Фото: Татьяна Смирнова
12.02.2020 11:50

В Петербурге открылся второй филиал сети медицинских центров МеdSwiss

Сеть многопрофильных медицинских центров МеdSwiss расширяет свое присутствие в Петербурге. На днях на Московском проспекте, 119, открылась вторая клиника сети в Северной столице. Первая работает на севере города, на улице Гаккелевской.
Группа компаний «ЦДС»
12.02.2020 11:41

Группа ЦДС дарит скидки до 150 000 рублей и подарки в честь Дня всех влюбленных

В честь Дня всех влюбленных Группа ЦДС дарит покупателям квартир в жилом комплексе ЦДС «Северный» скидку до 150 000 рублей, а также эксклюзивную отделку LifeStyle и стартовый пакет системы «Умный дом». Акция действует до 14 февраля включительно.
ГК «КВС»
12.02.2020 11:00

«Рассрочка по цене единовременной оплаты» в Клубном доме Б57

Квартиру в Клубном доме Б57 в феврале можно приобрести в рассрочку на специальных условиях с сохранением стоимости недвижимости, как при единовременной оплате. Проект бизнес-класса возводит Группа компаний «КВС» в Московском районе, рядом с парком Победы.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.02.2020 18:00

Готовая «трёшка» в Пушкинском районе – решение для большой семьи

Строительная компания «Терминал-Ресурс» установила специальные цены на оставшиеся квартиры большой площади в готовом жилом комплексе «Образцовый квартал 2».
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
11.02.2020 17:58

Покупатели стали в пять раз чаще бронировать квартиры онлайн

По данным «Петербургской Недвижимости», клиенты стали чаще бронировать квартиры самостоятельно с помощью онлайн-сервисов. За год число таких сделок выросло в пять раз.
ГК «Эталон»
11.02.2020 16:07

ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одним банком

АО «Райффайзенбанк» аккредитовал жилой комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro, который Группа «Эталон» возводит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
ГК «Ленстройтрест»
11.02.2020 15:20

Покупатели квартир в «Янила Кантри» смогут не платить за коммунальные услуги в течение года

До конца февраля при покупке квартиры в новых корпусах второй очереди голландского квартала «Янила Кантри» клиенты ГК «Ленстройтрест» могут воспользоваться сертификатами на годовое коммунальное обслуживание.
pixabay.com
11.02.2020 13:10

МКБ предлагает проезд в петербургском метро за 1 рубль

10 февраля 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) запустил акцию «Нам по пути».