Есть женщины в петербургских корпорациях. Гомосексуалистов было бы больше, но мешает «стеклянный потолок»

Западные идеи понемногу начинают проникать в умы владельцев мировых корпораций. Ради акций на бирже слушать мнение женщины готовы даже суровые металлурги и строители.

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Компании, которые не имеют в составе совета директоров хотя бы одну женщину, человека с не белым цветом кожи или представителя нетрадиционной сексуальной ориентации, отныне не смогут выйти на биржу – во всяком случае их не поддержит Goldman Sachs, один из крупнейших международных инвестбанков. Таким заявлением глава организации Давид Соломон огорошил потенциальных партнеров в ходе экономического форма в Давосе. Дальше требования компании будут только расти: с 2021 года инвестбанк будет работать только с теми, у кого в совете директоров, как минимум, двое представителей меньшинств.

«Мы можем упустить несколько бизнесов, но я думаю, что в долгосрочной перспективе [разнообразие в совете директоров] это лучший вариант для компаний, которые через какое-то время хотят получать премиальную прибыль для своих акционеров», — прокомментировал свое решение Соломон.

Принципы diversity (разнообразия — англ.) не чужды и крупным петербургским работодателям. Как показал анализ «Фонтанки» (мы сравнивали как зарегистрированные в Петербурге, так представленные в городе федеральные компании), большинство игроков прошли бы фильтр Goldman Sachs, по крайней мере, по критерию – «женщины и топ-менеджмент».

Дальше всего в достижении гендерного баланса продвинулись компании, работающие в сфере потребительского рынка. К примеру, из восьми вице-президентов пивоваренной компании «Балтика» две женщины. Из семи топ-менеджеров Heineken — три представительницы прекрасного пола, из шести руководителей Coca-Cola – одна. Не отстают и ретейлеры. Так, у Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») пять директоров-женщин, что составляет треть от общего числа. Зато из девяти членов наблюдательного совета — только одна. В правлении «Ленты» 13 человек: 10 мужчин и три женщины, в совете директоров — восемь и одна соответственно. Но настоящий girl power царит в сети товаров для дома и ремонта «Максидом»: там из пяти директоров три – женщины. Правда, узнать об этом можно только зайдя на английскую версию сайта, русскоязычная о составе совета умалчивает.





Представительницы прекрасного пола занимают руководящие посты и в телеком-индустрии. В совете директоров «Мегафон» семь человек, из них две девушки. В «Вымпелкоме» все четыре члена совета директоров — мужчины, но женщины присутствуют, хотя и в сильном меньшинстве, в списке топ-менеджеров: 2 против 18 представителей сильного пола.

Примерно такая же картина в финансовой сфере. В наблюдательном совете Сбербанка соотношение 14 против 4, в правлении – 9 к 2, в обоих случаях в пользу мужчин. В правлении ВТБ из 11 членов правления только одна женщина.

В строительстве и промышленности принцип diversity соблюдается хуже. В Газпроме все 11 членов совета директоров — мужчины, в Газпромнефти — 12 мужчин и одна женщина. У производителя автомобилей Hyundai 4 директора — все мужчины из Кореи. Совсем нет женщин в совете директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Представительницы прекрасного пола не попали в число аналогичного органа группы ЛСР. Лучше гендерный баланс соблюден в руководстве других застройщиков – Setl Group (одна женщина из семи директоров) и у «Эталон ЛенСпецСМУ» (две из пяти).

Представители крупнейших работодателей заверили «Фонтанку», что соблюдают принцип равных возможностей и избегают дискриминации по любому признаку, как того требует Трудовой кодекс. При этом сформулированная стратегия по достижению разнообразия есть далеко не у все: даже филиалы международных корпораций только начинают определять цели в этой сфере.

Так, Coca-Cola взяла на себя обязательство, чтобы к 2025 году число женщин и мужчин на руководящих позициях сравнялось. Но подчеркнули, что подобный подход нельзя считать дискриминацией. «Для нас важно гарантировать всем потенциальным сотрудникам, что назначение специалиста полностью зависит от его профессионализма и работоспособности», – сказала Ирина Петрова, директор по персоналу Coca-Cola HBC Россия. Сейчас руководстве компании 38% женщин и 62% мужчин. В целом по организации – 31% и 69% соответственно.

Пивоваренная компания «Балтика», входящая в Carlsberg group, планирует этом году утвердить положение о корпоративной политике в области Diversity&Inclusion (многообразие и вовлечение — англ.). В материнской компании работает Diversity & Inclusion Council, курирующий вопросы равноправия и вовлеченности соискателей и сотрудников. В него входят представители всех регионов присутствия Carlsberg Group, в том числе Восточной Европы.

Целевые показатели по присутствии женщин в руководстве есть у Nissan, но какие именно, компания не раскрывает. «Diversity - один из HR-приоритетов», – добавили в пресс-службе автопроизводителя.





Российские компании чаще всего не имеют целевых показателей по присутствию женщин или меньшинств в штате, но объясняют это по-разному. Так, в «Билайн» отметили, что не нуждаются в дополнительной защите от притеснений по национальному признаку, гендеру или сексуальной ориентации, поскольку соблюдают нормы Трудового кодекса РФ и политику по комплаенс (комплекс инициатив, направленный на предупреждение противоречащих закону действий сотрудников. — Прим. ред.). Аналогичной позиции придерживаются в группе «Эталон». «В практике группы ни разу не было отказа кандидатам при приеме на работу в связи с обстоятельствами, не связанными с деловыми качествами работника», – говорит вице-президент по персоналу Наталья Танаева. Сейчас в компании примерно равное соотношение мужчин и женщин, на руководящих должностях более трети мест отдано представительницам прекрасного пола (39%).

«Специально выраженная гендерная стратегия, когда считают количество женщин в советах директоров, и является дискриминацией и унижением», – считает член совета директоров «Максидома» Мария Евневич. По ее словам, в компании никогда не было специальной политики по достижению гендерного или иного баланса, а преобладание женщин в совете директоров произошло по объективным причинам. «Нормальное отношение, когда каждый человек оценивается по тому, как он работает, каковые его таланты способности и заслуги», – говорит она.

Но несмотря на декларируемые принципы равенства возможностей, российский рынок труда не свободен от дискриминации, говорят специалисты по подбору персонала и неофициально подтверждают сами работодатели.

Самая сложная ситуация с возрастными ограничениями. «Хотя официально это нигде не заявляется, но людям в возрасте тяжелее искать работу», – Наталья Завьялова, директор отделений по подбору персонала и консалтингу Kelly Services. Работодатели объясняют это тем, что пожилых сложнее переобучать, такие люди менее гибкие, также ссылаются на стремление омолодить коллектив. При этом при подборе членов совета директоров бывают примеры обратной дискриминации — корпорации хотят кандидатов не моложе 50 лет. «Топ — как дорогое вино, его опыт ценится», – комментирует эксперт.

Сами компании видят риск усиления этой тенденции. «Когда объявили, что нельзя увольнять людей предпенсионного возраста, мы немного напряглись. Мер не предпринимали, но это вызывает нежелание брать людей предпенсионного возраста на работу», – сообщил топ-менеджер одной из крупных розничных компаний.

Не все однозначно и с гендерным балансом. «Есть абсолютно мужские сферы, например, строительство, энергетика, металлургия, нефтегазовая отрасль», – говорит Наталья Завьялова.

В ретейле, где на линейных позициях женщин в два раза больше чем мужчин, на руководящие должности представительниц прекрасного пола берут неохотно, рассказывала в интервью Forbes Ольга Наумова, возглавлявшая сети «Пятерочка» и «Магнит». «Везде был жесткий «стеклянный потолок». Именно стандарт, политика: никаких директоров-женщин. Всегда директор филиала — парень, скорее варяг из центрального офиса, который раздает команды и часто не готов решать реальные задачи», – комментировала она.

Но ситуация начинает меняться. Многие компании, в том числе и традиционно мужские отрасли, готовы быть более гибкими в подборе сотрудников. «Если еще несколько лет назад мы бы услышали, что требуются только мужчины, то сейчас говорят – давайте женщин посмотрим, если есть хорошие кандидатуры», – рассказывает Наталья Завьялова. И если раньше в совет директоров набирали кандидатов не младше 50, то сейчас много отраслей, к примеру ИТ и телеком, готовы рассматривать и более молодых претендентов — 35-40 лет.

Что касается сексуальных меньшинств, то людей нетрадиционной сексуальной ориентации дискриминируют уже на уровне законодательства (например, закон против пропаганды гомосексуализма), рассуждает основатель сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис. «Теоретически, мы можем включить их в состав совета директоров, но объявить публично об этом не можем. Хотя, на мой взгляд, дискриминация на основе сексуальной ориентации – это Средневековье», – отметил он.

По словам экспертов, первопроходцами стратегии diversity, действительно, выступают филиалы международных компаний, которые перенимают уже обкатанные решения. Они исходят из того, что совет директоров должен смотреть на обсуждаемый вопрос с разных сторон, и женская точка зрения видится ценной, отмечает Наталья Завьялова. Но зачастую стремление к разнообразию возникает у компаний, желающих выйти на биржу. «Некоторые клиенты, говорят, что хотят найти женщин или экспатов в совет директоров, потому что иначе не выйдут на IPO», – говорит эксперт. Таким образом, политика, заявленная Goldman Sachs, по сути уже сложившаяся практика.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»