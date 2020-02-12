Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении спортивной карьеры

Петербургская фигуристка Ксения Столбова объявила о завершении спортивной карьеры. По словам 28-летней спортсменки, ее уход уже оформлен официально.

«Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в ФФКР о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры. Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю: «До встречи», – цитирует Столбову сайт Федерации фигурного катания России.

В паре с Федором Климовым Столбова стала чемпионской Олимпиады 2014 года в командных соревнованиях и серебряным призером в парах. Также на ее счету серебро ЧМ-2014, три серебра и бронза чемпионатов Европы.

В 2018 году Столбова начала кататься с Андреем Новоселовым. В текущем сезоне они выступили на Гран-при России, где заняли 5-е место. Чемпионат России – 2020 пара пропустила из-за травмы партнера.



