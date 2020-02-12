Происшествия
Пакистанские лётчики угробили второй истребитель за неделю. К счастью, все выжили
Учебный самолет ВВС Пакистана 12 февраля потерпел крушение в округе Мардан на северо-западе страны, пилоты выжили, сообщает телеканал ARY News со ссылкой на заявление представителя ВВС.
#PAF training aircraft crashes near Mardan, no causalities reported#ARYNews https://t.co/GvwLfZPwa5
— ARY News (@ARYNEWSOFFICIAL) February 12, 2020
Самолёт выполнял учебный полет, это был двухместный реактивный Cessna T-37 Tweet. В связи с крушением штаб ВВС создал комиссию по выяснению причин инцидента.
Крушение учебного самолёта в Пакистане стало вторым за неделю – 7 февраля во время учебной миссии в штате Пенджаб на северо-востоке страны разбился самолёт Mirage. Пилот самолета успешно катапультировался, угрозы для его жизни нет.