Пакистанские лётчики угробили второй истребитель за неделю. К счастью, все выжили

Учебный самолет ВВС Пакистана 12 февраля потерпел крушение в округе Мардан на северо-западе страны, пилоты выжили, сообщает телеканал ARY News со ссылкой на заявление представителя ВВС.

Самолёт выполнял учебный полет, это был двухместный реактивный Cessna T-37 Tweet. В связи с крушением штаб ВВС создал комиссию по выяснению причин инцидента.

Крушение учебного самолёта в Пакистане стало вторым за неделю – 7 февраля во время учебной миссии в штате Пенджаб на северо-востоке страны разбился самолёт Mirage. Пилот самолета успешно катапультировался, угрозы для его жизни нет.



