Водитель манипулятора снес забор Ижорского завода и умер из-за тромба

В Колпинском районе Петербурга днем 12 февраля после ДТП скончался водитель грузовика. Но к смерти привели не травмы.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 12:30 на территории Ижорского завода: 49-летний мужчина, управляя грузовым манипулятором Fuso, врезался в забор у строения 69. Машина в этот момент была не загружена.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины – от легочной эмболии (закупоривание легочной артерии или ее ветвей тромбами). Свидетелей ДТП не было, и камер в этом месте не установлено. ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.



