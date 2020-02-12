Выпил «в подавленном состоянии», ругался на портрет Путина. Офицера-подводника уволили за пьянство на военной базе в Сирии

Капитан-лейтенанта Олега Лавренчука, служившего на подводной лодке Черноморского флота, которая четыре месяца базировалась у берегов Сирии, уволили со службы в ВМФ РФ за пьянство. Кроме того, офицер ругался матом на портрет Верховного главнокомандующего ВС РФ.

Как 12 февраля пишет «Коммерсантъ», офицер пытался оспорить решение об увольнении в Севастопольском гарнизонном военном суде, а затем безуспешно обжаловал отказное решение в суде Южного военного округа. Он говорил о том, что выпивал с коллегами в нерабочее время. По словам Лавренчука, он употребил спиртное, потому что «находился в подавленном состоянии» из-за длительной заграничной командировки.

Адвокат служащего Сергей Гурин сообщил СМИ, что тому оставалось 2,5 года до пенсии. На флоте он отслужил 17,5 года, причем значительную часть – в составе украинского флота, в ВМФ России он появился весной 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ. Группа офицеров выпила в общежитии на берегу летом 2019 года после сообщения о том, что пребывание в сирийском порту Тартус им продлили ещё на четыре месяца. Ночью 30 июня Лавренчука задержала военная полиция: в комендатуре он вёл себя агрессивно, ругался на начальство и на портрет Владимира Путина. В августе каплея уволили «за совершение грубого дисциплинарного проступка». По мнению защиты, командующий флотом не учёл, что Олег Лавренчук раскаялся. У него есть маленький ребенок, квартира приобретена в военную ипотеку, а подобным образом он повёл себя впервые. Данные офицера занесены в печально известную украинскую базу «Миротворец».



