Банки-партнёры ГК «ПСК» снизили ставки по ипотеке

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Средняя ставка по ипотеке в двух проекта ГК «ПСК» бизнес-класса, ЖК Nobelius в исторической части Выборгского района и ЖК «Новый Невский» в Центральном районе, стала ниже. Это стало возможным благодаря снижению ставки банками-партнёрами, аккредитовавшими проект: ВТБ и «Промсвязьбанк» (ПСБ).

Теперь покупателям квартир, пожелавшим воспользоваться ипотекой от ВТБ, предлагается ставка от 7,9% при первоначальном взносе от 50%. Сумма кредита от 600 тыс рублей до 60 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет. В свою очередь, рефинансирование кредитов других банков — от 8,5%, сумма кредита от 600 тыс рублей до 30 млн рублей, срок кредитования – до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

В «Промсвязьбанке» минимальная ставка по ипотеке от 7,79%. В Петербурге условиями для её получения является первоначальный взнос от 15% и сумма кредита от 5 млн рублей до 30 млн рублей. Срок кредитования от 3 до 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

— Удешевление ипотеки – реакция банков на снижение ключевой ставки ЦБ в начале февраля, — отмечает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина. — Тренд, явно обозначившийся ещё в прошлом году, сохранится как минимум до конца 2020 года. Вполне вероятно, что уже в этом году мы увидим средневзвешенную ставку на уровне 8-8,5%.

Покупателям квартир в ЖК «Новый Невский» и Nobelius предлагается более 30 ипотечных программ. В свою очередь, семьи с детьми могут воспользоваться семейной ипотекой. Программой могут воспользоваться семьи, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребенок). Например, в «Промсвязьбанке» процентная ставка по данной программе от 4,5%, первоначальный взнос – от 20%, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 12 млн рублей. Срок кредитования от 3 до 25 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

Подробная информация — в офисах продаж рядом со строящимися объектами и в центральном офисе по адресу наб. реки Карповки, 16, кор. 2, лит. А. Запись на персональную консультацию по телефону: (812) 640-38-38.

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Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/