"Летучему голландцу – 2020" разрешат бросить якорь. В Камбодже

Мытарства и злоключения круизного лайнера Westerdam по морям Юго-Восточной Азии из-за истерии вокруг нового коронавируса, похоже, закончатся. "Добро" на заход парома дала Камбоджа.

Westerdam is now sailing for Sihanoukville, Cambodia, arriving at 7am local time on Feb 13 & will remain in port for several days for disembarkation. All approvals have been received & we are extremely grateful to the Cambodian authorities for the support:https://t.co/XYQhVOtMsk — Holland America Line (@HALcruises) February 12, 2020

О том, что вынужденный двухнедельный поход Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту все же завершится, 12 февраля сообщила компания – оператор судна Holland America Line. Она пишет, что власти Камбоджи разрешили круизному лайнеру зайти в порт Камбоджи, пассажиры смогут сойти на берег.





"Westerdam в настоящее время направляется в Сиануквиль в Камбодже, где текущий круиз закончится. Мы прибудем в 07:00 по местному времени (03:00 мск) в четверг, 13 февраля, и останемся в порту в течение нескольких дней для высадки [с судна]. Гостям будет позволено сойти на берег. Все разрешения получены, и мы очень благодарны властям Камбоджи за поддержку", – говорится в заявлении компании.

Судно отправилось в двухнедельное путешествие из Гонконга 1 февраля, однако экипаж был вынужден отменить запланированные остановки в портах Тайваня, Японии, Филиппин и острова Гуам по решению властей, опасавшихся нового коронавируса. Предполагалось, что лайнер завершит поездку в четверг, 13 февраля, в тайском порту Лаем-Чабанг, но министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил в Facebook, что распорядится не принимать судно в порту. При этом никаких признаков того, что кто-либо на борту судна болен коронавирусом, нет.