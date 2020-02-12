Тюремный шашлык. В соцсетях нашлись фото с застолья осуждённого за убийство Немцова Заура Дадаева

Журналисты обратили внимание не фотографии с застолья в иркутской колонии для силовиков. Среди присутствовавших на ужине с шашлыками – осуждённый на 20 лет за участие в убийстве политика Бориса Немцова Заур Дадаев.

О снимках 12 февраля пишет проект Scanner Project. Отмечается, что фото были опубликованы в аккаунте мужчины под именем «Ислам Ирон» ещё 3 июля 2018 года. В то время Дадаев, как бывший сотрудник полиции, отбывал наказание в иркутской колонии № 3.

«Медиазона» сообщает, что 11 февраля Дадаев был переведён из ИК-3 в тюрьму по ходатайству начальника исправительного учреждения. По словам адвоката Шамсудина Цакаева, от его подзащитного хотят добиться информации о заказчике убийства Немцова и «приписывают нарушения»: держал руки в карманах, не поздоровался с начальником.





Летом 2018 года Дадаев объявлял голодовку. Осужденный за убийство российского политика бывший боец чеченского батальона «Север» решился на это якобы из-за неправомерного помещения в штрафной изолятор. По другой версии, не ели тогда 17 человек, которые были возмущены объединением синагоги и мечети на территории колонии.