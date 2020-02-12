Советник Трампа по нацбезопасности: «Huawei имеет тайный доступ к чувствительным персональным данным»

Китайская Huawei Technologies Co. имеет доступ к приватным данным пользователей, которые передаются через оборудование компании, установленное по всему миру. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

«У нас есть доказательства, что Huawei имеет тайный доступ к чувствительным персональным данным в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру», – цитирует в среду, 12 февраля, О'Брайена «Интерфакс».

Американские спецслужбы уверены, что китайская компания обладает таким доступом уже более десяти лет. Пресса США напоминает, что производители телеком-оборудования обязаны оставлять доступ властей к сетям в правоохранительных целях. При этом сами производители оборудования не должны иметь возможности получить доступ к данным без согласия операторов сетей.

«Законный порядок доступа к данным строго регламентирован. Ни один сотрудник Huawei не имеет права на доступ к сетям без явно выраженного согласия оператора сети», – сказал в свою очередь представитель Huawei, сообщает The Wall Street Journal.





Вашингтон в 2019 году внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США. Впредь для работы с китайским поставщиком американским компаниям нужна специальная лицензия. Это решение корректировалось в зависимости от обострений «торговой войны» США и Китая. Летом Белый дом разрешил продажи китайской компании, если они не угрожают национальной безопасности. До этого американские СМИ пугали читателей новостями про сотрудничество Huawei с военными Китая в сфере искусственного интеллекта и радиосвязи.

К концу 2019 года Huawei смогла начать производство мобильных устройств, в которых больше нет ни одного компонента, произведенного в США. Тогда же был анонсирован переход китайской компании с американской операционной системы Android на собственную ОС.

На этом фоне стало известно, что госдеп не смог заставить крупнейшие технологические компании США порвать с Huawei.

Оборудование Huawei в конце января 2020 года было допущено к созданию сетей 5G в Великобритании. Аналогичное решение вскоре может принять парламент Германии. В конце декабря 2019 года замсоветника по нацбезопасности США Мэтью Поттингер посещал Берлин, где представил «неопровержимые доказательства» угрозы, которую представляет оборудование Huawei, сообщает WSJ со ссылкой на документы немецкого МИД.

Россия активно сотрудничает с Huawei, о чём в 2019 году сообщал прежний глава Минкомсвязи Константин Носков. «Фонтанка» рассказывала, как ИТ-гигант КНР скупает таланты в Петербурге.