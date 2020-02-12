Финляндия намерена принять несовершеннолетних беженцев из Греции

Власти Финляндии рассматривают возможность принятия оставшихся без родителей несовершеннолетних беженцев, которые сейчас находятся в Греции. Об этом 11 февраля сообщает Yle со ссылкой на министра внутренних дел Марию Охисало.

«Мы готовы вывезти детей из этой сложной ситуации и попытаться помочь им», – сказала Охисало.

Сейчас в лагерях для беженцев в Греции находится около 5000 детей, прибывших в Европу без родителей. По данным издания, условия там шокировали даже самых опытных работников по оказанию помощи: в некоторых лагерях в шесть раз больше людей, чем первоначально было рассчитано, беженцам не хватает питьевой воды и еды, большую часть жилья составляют самодельные палатки из полиэтиленовой пленки, уровень гигиены плохой, а здравоохранение минимальное. Многие дети болеют и имеют серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Афины попросили у стран ЕС помощи, на просьбу уже откликнулась Франция. Париж пообещал принять 400 несовершеннолетних.



