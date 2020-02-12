«Всё хорошо». Бывший вице-губернатор Псковской области получил пять лет за взятку в миллион рублей

Бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник, который в 2011 по 2018 году работал в команде экс-губернатора Андрея Турчака, получил 5 лет колонии строгого режима. Об этом 12 февраля сообщает «Псковская губерния».

Год и два месяца проведённые бывшим чиновником под стражей зачтут в срок приговора. По версии следствия, замгубернатора Турчака, используя служебное положение, получил взятку от руководителя коммерческого общества – 1 350 000 рублей скидки на покупку частного дома. При этом Кузнецов, как установил суд, помог бизнесменам выиграть аукцион на заключение госконтракта на строительство корпуса больницы в районном центре Струги Красные. Срок наказания Кузнецову оказался меньше низшего порога по данной статье, потому что преступление было совершено 7 лет назад, а больница уже построена.

Давление на бизнесменов со стороны заместителя главы региона суд счёл доказанным. Доводы защиты, что продажа дома и торги не связаны между собой, суд посчитал несостоятельными, как и заявления о психологическом давлении на бывшего вице-губернатора во время следствия. При этом суд счёл, что Кузнецов был ограничен в средствах, поэтому ему и нужна была скидка на дом.





Накладывать штраф на осуждённого суд счёл излишней мерой. В качестве смягчающих обстоятельств суд назвал состояние здоровья Кузнецова, наличие у него детей и пожилых родителей.

Прокурор отметила, что у неё нет претензий к объективности решения суда, но вопрос оспаривания срока лишения свободы ещё будет обсуждаться. Адвокат бывшего чиновника, заявил, что будет обжаловать решение Псковского городского суда.

«Всё хорошо», – сказал сам бывший заместитель Турчака журналистам после приговора.

По ч. 6 ст. 290 УК РФ Александру Кузнецову грозило до 15 лет лишения свободы, или штраф в стократном размере суммы взятки.