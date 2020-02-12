Грузовик догнал грузовик на КАД. Машины и «вскрытый» кузов собрали «хвост» в 3 километра

Авария с участием большегрузов затруднила движение на востоке кольцевой автодороги Петербурга. Сообщается о пострадавшем.

Два грузовика столкнулись днем 12 февраля на внутреннем кольце КАД между съездом на проспект Косыгина и Кудрово, сообщают очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по кадрам с места ДТП, в результате столкновения с шаландой второму грузовику буквально вскрыло кузов. На месте работает скорая.

Как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 12:50 на 45-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись два попутных грузовых автомобиля. Сообщается об одном пострадавшем. По предварительным данным «Фонтанки», от госпитализации он отказался.





Поврежденные грузовики заняли полосу безопасности и первую полосу. На месте работают сотрудники ГИБДД и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Претензий к дорожным службам нет, добавили в управлении.

Из-за аварии на внутреннем кольце собрался 3-километровый затор.