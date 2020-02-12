Русские в Финляндии пьют меньше коренного населения, но женщины чаще делают аборты

Национальный институт здоровья Финляндии THL провёл масштабное исследование среди более 6800 иммигрантов из 120 стран, чтобы проанализировать их психологическое и физическое здоровье.

В частности выяснилось, что живущие в Финляндии русскоязычные выпивают реже коренных финнов. Каждый пятый русский ведёт абсолютно трезвый образ жизни, тогда как среди финнов таковых всего 13 %, пишет Yle. От двух до четырех раз в месяц прикладываются к бутылке 47% выходцев из России и СССР и 64% жителей Суоми, а больше шести доз алкоголя за раз как минимум раз в месяц принимает 13% русских и 26% финнов.

Женщины, переехавшие в Финляндию из России, стран СССР или Эстонии намного чаще других групп населения проходили через аборт. Если среди коренных финок только 8% делали аборт более трех раз, то среди русскоязычных это число достигает 24%. Единожды через эту процедуру прошла каждая третья русскоязычная или эстонка, тогда как среди коренного населения аборт делали всего 14%.

Около 60% наших бывших соотечественников считают своё здоровье хорошим. При этом у них больше хронических заболеваний, чем у финнов и других иностранцев. Также русские чаще испытывают нервозность (почти каждый второй за последние четыре недели) и чувство подавленности (каждый четвёртый). Счастливыми себя ощущают 46%, тогда как среди финнов этот показатель на 6% больше.

Ранее исследователи представили психологический портрет русскоязычного в Финляндии.



