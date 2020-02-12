Путин рассказал о новом рекордном снижении инфляции в 2020-м

Текущий показатель инфляции находится на уровне 2,4% в годовом выражении, сказал президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам 12 февраля. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

«Инфляция в 2019 году сократилась до 3%, сейчас этот показатель составляет 2,4% в годовом выражении», – сказал Путин.

Президент также отметил умеренно низкий уровень безработицы: в среднем 4,6% за 2019 год. Путин напомнил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) превышает 125 млрд долларов, а международные резервы составляют 560 млрд долларов. «Все эти факторы обеспечивают нам макроэкономическую стабильность, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры», – добавил глава государства.



