У станции метро «Нарвская» после жалоб на грязь чиновники решили убрать сквер. Мусора стало даже больше

Уборка сквера у станции метро «Нарвская» удивила жителей Петербурга. После жалоб в администрацию Кировского района на переполненные урны, бутылки и бумажки на газонах специалисты уверили, что для наведения чистоты направили по адресу целую бригаду.

Как 12 февраля сообщили читатели «Фонтанки», после работ в саду чище не стало. После выходных грязи даже прибавилось.

Просьбу привести в порядок садик на площади Стачек, прямо у выхода из метро, петербурженка Алла Никитина направила чиновникам 5 февраля. Те отреагировали быстро и уже на следующий день сообщили, что специалисты собрали весь мусор. «Работы по уборке территории сквера у станции метрополитена "Нарвская" выполнены силами подрядной организации 06.02.2020», – гласит ответ администрации Кировского района. По словам Аллы, дворники, действительно, приезжали к метро, однако ограничились тем, что опустошили помойные вёдра.





«В день, когда они ответили, урны были убраны: до этого мусор из них просто вываливался. Но тот мусор, который вокруг – там просто жуть – он как был, так и есть. И сейчас мусорки опять переполнены, я только что шла мимо. Не понимаю, центр и такое безобразие. Там раз в неделю убираются», – пояснила в разговоре с корреспондентом петербурженка. По её уверениям, сквер уже давно стал центром притяжения любителей выпить по выходным. После этого грязи там становится больше, а местные стараются в садик не заходить. В администрации Кировского района оперативно пояснить, почему ответственные не убирают мусор даже после просьб горожан, «Фонтанке» не смогли.

В начале февраля 2020 года в Невском районе Петербурга начали служебную проверку после того, как одному из жителей заявили о том, что коммунальщики не могут очистить Русановскую улицу от бутылок на газонах: мешают снег и плохая погода. В качестве доказательства прикрепили прошлогоднее фото сугробов.