Около 80 рыбаков засели на льду в Красносельском районе и уходить не хотят, несмотря на уговоры

Сотрудники поисково-спасательной службы дежурят в акватории Финского залива, где на лёд вышли больше 80 человек. Нарушителей просят не рисковать жизнью и разойтись по домам.

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Как рассказал «Фонтанке» 12 февраля начальник ПСС Петербурга Юрий Данчук, рыбаков «охраняют» в Красносельском районе, неподалёку от яхт-клуба «Балтиец» и Ленинского проспекта. Лёд на заливе не толще семи сантиметров, на нем вода, выход на такую поверхность чрезвычайно опасен.

Фото: ПСС





Насильно выгнать любителей ловли и тут же оштрафовать спасатели не могут, это в их полномочия не входит. Сотрудники ПСС объезжают территорию на катере, занимаются разъяснительной работой. В некоторых случаях это возымело эффект, и нарушители грустно покинули опасный лёд.

Данчук добавил, что места сбора рыбаков традиционны и год от года особо не меняются. В этих зонах спасатели сейчас дежурят в ежедневном режиме, в городе 18 таких мест. Выезды, отметил глава ПСС, осуществляются «на деньги налогоплательщиков».

Выход на лёд в Петербурге запрещён до 15 апреля, штраф за нарушение составляет до пяти тысяч рублей. Однако в комитете по законности и правопорядку, который и составляет протоколы, отметили, что главная задача предостеречь рыбаков, а не наказать. Как правило, добавил Данчук, если человек не сопротивляется и уходит со льдины, платить ему не приходится.

Рейды к местам сбора нарушителей проводятся в регулярном формате.

Льдина с 25 рыбаками оторвалась накануне в Приморском районе Петербурга. Спасатели дежурили неподалёку и смогли быстро вернуть их на берег. За зимний сезон в Петербурге и Ленобласти уже утонули 13 человек.

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