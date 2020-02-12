Летучий голландец - 2020. Несколько южноазиатских портов отказали круизному парому в заходе из-за нового коронавируса

Порты нескольких стран Юго-Восточной Азии отказали в остановках лайнеру Westerdam круизной компании Holland America Line из-за нового коронавируса, сообщает 12 февраля Independent.

Судно отправилось в двухнедельное путешествие из Гонконга 1 февраля, однако экипаж был вынужден отменить запланированные остановки в портах Тайваня, Японии, Филиппин и острова Гуам по решению властей. Предполагалось, что лайнер завершит поездку в четверг, 13 февраля, в тайском порту Лаем-Чабанг, но министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил в Facebook, что распорядится не принимать судно в порту.

При этом Westerdam не закрыт на карантин, а на его борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа и среди них нет зараженных коронавирусом.

12 февраля стало известно, что число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у причальной стенки в японском порту Иокогама, увеличилось до 175 человек. Судно встало на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга. Сейчас на лайнере находятся около 3,7 тысячи пассажиров из более чем 50 стран. Все они останутся в своих каютах на 14-дневный карантин. Россиян среди заболевших нет.



