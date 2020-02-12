Чертановские приставы за неделю до самоубийства экс-начальника УФСИН проводили учения по безопасности в судах

После гибели бывшего начальника управления транспорта ФСИН Виктора Свиридова под уголовное дело могут попасть приставы, пустившие в Чертановский суд человека с оружием. «Фонтанка» нашла следы их безупречной службы и свежей проверки знаний на безопасность.

Установленный порядок деятельности Чертановского суда обеспечивают сотрудники одноименного райотдела приставов. Утром 12 февраля они традиционно вели пропускной контроль у входа в суд, через них неминуемо должен был пройти подсудимый Виктор Свиридов, находившийся под подпиской о невыезде. Он пришел на оглашение приговора по делу о вымогательстве и после слов судьи о взятии фигуранта под стражу покончил с собой. Рядом с ним нашли наградной пистолет.

На сайте УФССП по Москве опубликован фотоотчет о занятиях Чертановского отдела приставов по специальной подготовке. Последнюю проверку на практические знания безопасности они проходили 5 февраля, а всего с начала года они участвовали в пяти подобных мероприятиях.

Работу чертановских приставов в суде курирует начальник отдела организации установленного порядка деятельности судов УФССП Москвы Сергей Крюков. Он отмечен ведомственной наградой за безупречную службу. Два сотрудника чертановского отдела имеют ту же медаль.





Издание Baza назвало имя пристава, который проводил досмотр Свиридова. Эдуард Нефедов сообщил, что рамка металлодетектора не среагировала на пистолет. У подсудимого изъяли фляжку с алкоголем. Содержимое вылили и вернули.

Виктор Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей. Его приговорили к трем годам колонии и постановили взять под стражу в зале суда. После этого Свиридов покончил с собой. Он входит в список ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, был неизлечимо болен.