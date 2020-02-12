«Квадратные метры в подарок» - акция от ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» объявляет акцию «Квадратные метры в подарок!»*.

При покупке в жилом комплексе «Полис на Неве»

студии – 2 кв. м в подарок;

2 к. кв. – 4 кв. м в подарок;

3 «евро» и 4 «евро» (не более 80 кв. м) – 8 кв. м в подарок.

Акция продлится до 17 февраля включительно! Успейте купить квартиру на специальных условиях.

ЖК «Полис на Неве» расположен на Октябрьской набережной, в 10 минутах езды от Невского проспекта. Объект уже введен в эксплуатацию. Два корпуса переменной этажности с подземным паркингом выполнены в неоклассическом стиле. Один из корпусов обращен к Неве, за счет чего из его окон открываются потрясающие виды на воду и исторический центр Петербурга.

Для придомовой территории разработан авторский ландшафтный дизайн, обустроены зоны отдыха, детские и спортивные площадки. На первых этажах домов расположены коммерческие помещения.

На выбор покупателей представлены квартиры различных планировок и метражей, в том числе формата «евро».

*Сроки акции: с 12.02.2020г по 17.02.2020г. Внимание, размер скидки зависит от метража квартиры в ЖК «Полис на Неве». Полные условия и размеры скидок уточняйте у менеджеров Отдела продаж ГК «Полис Групп» или по тел. +7 (812) 210-46-86

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/