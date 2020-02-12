Дума корректирует неконституционный закон об ограничении иностранного участия в СМИ в 20%

Принять правительственные поправки в закон об ограничении иностранного участия в российских СМИ рекомендовал нижней палате на заседании комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Документом устраняются ограничения, исключающие возможность реализовывать корпоративные права в пределах, не превышающих 20% иностранного участия в уставном капитале российских СМИ, а также права на судебную защиту. Проект закона распространяется на иностранные государства, юридические и физические лица, международные организации, российские юридические лица, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%, лиц без гражданства и россиян, имеющих гражданство другого государства», – сообщил в среду, 12 февраля, ТАСС.

Поправки в частности удаляют из закона понятие «участник средства массовой информации» в связи с его неопределенностью. Уточняется, что «принадлежащие данным лицам голоса учитываются при определении кворума общего собрания участников и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20% такого участия». Отчуждение акций у указанных лиц осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. Кроме того, они имеют право на судебную защиту, если считают, что понесли убытки вследствие ранее принятых ограничений.

Нашумевший закон об ограничении в 20% доли иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ был принят в 2014 году и вступил в силу 1 января 2016 года.

Корректировать закон правительству пришлось после того, как в октябре 2018 года Конституционный суд признал некоторые нормы закона не соответствующими Конституции и обязал законодателя их уточнить. Поводом для пересмотра закона стала жалоба президента медиахолдинга PMI Евгения Финкельштейна, напоминают «Ведомости». С 2016 года бизнесмен пытался оспорить в арбитражных судах решение внеочередного общего собрания ООО «Радио-Шанс», в котором ему принадлежало 49%, о безвозмездной передаче единственного актива радиостанции — лицензии на радиовещание в Петербурге — другой компании-учредителю этого СМИ — ЗАО «Русское радио — Евразия».



