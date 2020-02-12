«Лёд сейчас опасней, чем коронавирус». За зиму в Петербурге и Ленобласти утонули 13 человек

Трое человек в Петербурге и 10 в Ленинградской области утонули с 1 декабря 2019 года. Лёд в городе не успел сформироваться и, скорей всего, уже не встанет.

Статистику 12 февраля на пресс-конференции в ТАСС зачитали начальник ПСС Петербурга Юрий Данчук и начальник ГИМС Ленобласти Геннадий Корсунов. Спасатели отметили, что лёд на всех водных объектах в их зоне патрулирования тонкий и крайне опасный для горожан. Корсунов отметил, что состояние льда опасней, чем бушующая эпидемия коронавируса – от него вылечиться можно, а если провалишься под лёд в Ленобласти, то почти наверняка умрешь – человека в толстой одежде уносит течением, а спасатели приехать быстрей чем за 20 минут не могут. При этом статистика со словами Корсунова не совсем согласна – за сезон в области спасли 13 человек, с начала декабря умерли десять.

В Петербурге спасатели выезжали к тонущим 87 раз, троих живыми не вытащили.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что лёд, скорей всего, уже не встанет – легкий мороз в городе сменяется оттепелью.





Как сообщалось накануне, запрет выхода на лёд продлён до 15 апреля, то есть фактически в эту зиму выходить на него нельзя.

Данчук отметил, что спасатели в Петербурге дежурят на объектах, где собирается больше тридцати человек. На регулярной основе они выезжают по 18 адресам.