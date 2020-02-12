Банк «Санкт-Петербург» предоставит 10 млрд рублей на развитие транспорта

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» откроет кредитную линию Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

В рамках недавнего соглашения о сотрудничестве между сторонами, банк предоставит ГТЛК кредитную линию в объеме 10 млрд рублей сроком на 35 месяцев. Кредитные средства направят как на финансирование текущей деятельности компании на территории Российской Федерации, а также на международный бизнес.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предоставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также инвестирует а развитие инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ.

«Мы приветствуем развитие долгосрочных партнерских отношений между Банком «Санкт-Петербург» и ГТЛК – одной из крупнейших российских лизинговых компаний. Банк готов обеспечивать ГТЛК всеми необходимыми банковскими инструментами и услугами для успешного развития деятельности, направленной на модернизацию транспортной инфраструктуры России», – отметил заместитель Председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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