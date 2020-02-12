«Бумага смята, а утюга нет». Спикер ЗакСа образно прояснил будущее экс-главы муниципалитета, устроившего в квартире казино

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров 12 февраля заявил, что не снимает с себя ответственности за то, что происходит в его округе. Он заверил, что виновные в организации подпольного казино в квартире Калядина понесут уголовное наказание. Об этом сообщает корреспондент "Фонтанки" из Мариинского дворца.

В ответ на вопрос журналистов о ситуации с подпольным казино в квартире экс-главы МО "Введенский" Олега Калядина глава фракции "Единая Россия" наглядно продемонстрировал смерть репутации человека.

"Человек рождается с репутацией как на этом белом листе, – показал спикер лист, позаимствованный у руководителя управления информации Заксобрания Елены Гаврищук. – Вот она, репутация, белая, незапятнанная. Потом начинает эта репутация быть скомканной". При этих словах депутат демонстративно смял лист и пояснил: "Нет утюга, который позволит разгладить скомканные репутации, нет этого утюга. Поэтому всегда говорю – береги честь смолоду. То, что произошло, – это за гранью".

Председатель парламента заверил, что виновные понесут уголовную ответственность.





"Я не снимаю – и любой депутат не должен снимать – с себя ответственности за то, что происходит в его округе", – подчеркнул Макаров.

Напомним, в квартире муниципального депутата Олега Калядина на Кронверкском проспекте 8 февраля нашли https://www.fontanka.ru/2020/02/10/037/ подпольное казино. Сам народный избранник показал, что сдал жилплощадь в аренду и был не в курсе, что именно происходит в квартире. Калядин по собственному желанию сложил полномочия главы МО, а позднее был исключен из партии "Единая Россия".