«У пассажира немного крови было». Четыре человека пострадали в аварии на набережной Лейтенанта Шмидта

Столкновение двух автомобилей произошло около полудня 12 февраля на углу набережной Лейтенанта Шмидта и 9-ой линии Васильевского острова. Очевидцы говорят о езде на «красный», которая привела к тому, что одна из машин оказалась на тротуаре.

Об аварии первыми сообщили очевидцы в сообществе «ДТП И ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

«Стоял на перекрестке в этот момент, пролетел мужик на красный, и вот результат. Все живы, только у пассажира немного крови было, головой, видимо, ударился», – пишет пользователь Александр.





В пресс-службе УГИБДД «Фонтанке» сообщили, что имело место столкновение «Фольксвагена» и «Тойоты». В первой машине пострадал водитель, он в состоянии средней тяжести, а во второй – три пассажира (двое в легком и один также в среднем).

Сейчас на месте продолжается выяснение обстоятельств аварии.