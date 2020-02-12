Бывший начальник УФСИН покончил с собой после оглашения приговора в Чертановском суде

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов погиб после оглашения приговора по делу о вымогательстве. В зал заседаний Чертановского суда Москвы обвиняемый каким-то образом смог пронести оружие.

О гибели подсудимого 12 февраля рассказал корреспондент РБК, находившийся рядом, ранее в соцсетях издания сообщалось о выстреле. Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил информацию. «Скорее всего, он скончался», – сказал защитник.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Приговор он ожидал под подпиской. Выстрел в зале суда прозвучал после слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда.



