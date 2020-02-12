«Покровительство» застройщику привело бывшего начальника по стройке в Невском районе к уголовному делу. Ему вменяют взятку в 4,5 млн

Следственный отдел по Невскому району возбудил уголовное дело в отношении Юрия Смирнова, бывшего начальника отдела строительства и землепользования районной администрации. Говорится, что он небескорыстно обещал не мешать стройке ЖК «Невский эталон».

По данным «Фонтанки», дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере. Предшествовали этому мероприятия полицейского управления в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции, а также службы экономической безопасности УФСБ. По версии следствия, еще в 2018 году чиновник получил взятку — в денежном виде и в виде иных имущественных прав, всего на 4,5 млн рублей. Платил ему представитель ООО «Ресурс» Эльдар Агамирзоев, а все, что требовалось от начальника отдела – общее покровительство и отсутствие препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома. Сам Юрий Смирнов задержан. На данный момент он официально нигде не трудоустроен.

По информации «Фонтанки», речь идет о ЖК «Невский эталон» на Подвойского, 8 — именно его застройщиком был «Ресурс», который получил разрешение на строительство в 2014 году. Раньше его собственником значилась Мария Башанова, а затем — СУ-235, генподрядчик по строительство «Невского эталона». «Ресурс» считался структурой, подконтрольной холдингу ПСК, который и запускал проект в 2015 году. Эльдар Агамирзоев в собственниках «Ресурса» не значится, зато он был владельцем ликвидированной в 2018 году компании «ПСК Недвижимость» – компания с таким названием числилась в составе холдинга. По данным «Фонтанки», под «иными имущественными правами» в составе взятки подразумевается то, чего и ожидаешь в таких обстоятельствах — жилплощадь в новостройке.







