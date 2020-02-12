Финны рассказали российским дорожникам, как пользоваться гранитной крошкой и солевыми растворами

Делегация из России приехала в финский город-спутник Хельсинки Эспоо для обмена опытом обслуживания дорог в зимний период, сообщает 12 февраля пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Финны показали работу Центра дорожного движения, который обслуживает почти две тысячи километров дорог. В Хельсинки в снежный период используют гранитную крошку и жидкие солевые растворы. В Ленобласти жидкую соль начали применять два года назад.

В российскую делегацию вошли специалисты федерального дорожного агентства «Росавтодор», ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами (РАДОР) и нескольких регионов страны, включая Ленобласть. Они принимают участие в международном конгрессе, который посвящен особенностям содержания трасс, новым технологиям, механизмам и автоматизации получения данных о ситуации на дорогах. Помимо Финляндии о своей работе рассказывают и представители стран Прибалтики.

Как ранее писала «Фонтанка», Ленобласть в сентябре 2018 года выиграла дорожный грант по программе приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия 2014 – 2020» на сумму 433 тыс. евро (около 30 млн рублей по актуальному курсу). Его цель – разработать с учётом опыта коллег из Суоми методологию содержания областных дорог зимой. Предполагается, что у финнов будет заимствована технология обслуживания в зимний период.



