Народ и жена его – Конституция

Согласно первоначальному замыслу, второе чтение по вносимым изменениям в российскую Конституцию должно было пройти в Госдуме 11 февраля. Однако, то ли взятый темп показался уж слишком быстрым (хотя, как известно со слов классика, «какой русский не любит быстрой езды»), то ли конституционное «творчество масс» решили чуток растянуть во времени, но как бы то ни было, таковое не состоялось.

Потому есть возможность воспользоваться паузой и взглянуть на мнение народное в отношении столь необычного для него объекта через социологические опросы, как бы к последним не относиться (как сказал другой классик, «других писателей у меня для вас нет»). В то же время, прежде чем этой возможностью воспользоваться, позволю историческое введение.

Итак, были сталинская конституция, брежневская, ельцинская, а вскоре будет и путинская. Сталинская, вопреки широко распространенному мнению, появилась не на пустом месте, а сменила Конституцию СССР 1924 г. (а до нее была Конституция РСФСР 1918 г.). Историки до сих пор спорят, а зачем вообще Сталину понадобилась новая конституция? И так вся власть была у него в руках.

Эти споры очень напоминают нынешние бесконечные дискуссии на тему «Путин и конституция». Причин может быть много, но главный мотив сталинского конституционного творчества в том, чтобы отбросить революционную риторику («диктатуру пролетариата» и пр.) после «полной победы социализма» и создать собственный «основной закон», неформально отождествив себя и только себя с государством. «Государство – это я». В 1924 г. такое деяние, по понятным причинам, было невозможно. У нас не вожди подстраиваются под конституции, а конституции – под вождей.

Смысл брежневской конституции 1977 г. прозрачен. Он в отмененной Горбачевым 6-й статье, против которой при нем активно выступали перестройщики. Она гласила: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза». Партия обретала формальную законность в качестве «верховного правителя». И диссиденты с тех пор уже не могли трясти лозунгом «Соблюдайте собственную Конституцию!».





Кстати, народное обсуждение шло вовсю и в 1977 г. Газета «Правда» (и не только она) выделяла достаточно места для всяких предложений снизу, в том числе и довольно бредовых. Конечно, большую их часть сочиняли в идеологическом отделе ЦК КПСС, но, не исключаю, что в газету попадало и просеянное сквозь партийный фильтр народное творчество. Почему-то очень хорошо запомнилось предложение (феминистки, не падайте в обморок) отменить равенство мужчин и женщин. После этого шла отповедь домостроевцу из ширнармасс: нехорошо, мол, товарищ – несознательный, Советская власть раз и навсегда провозгласила равенство прав….». И т.д., и т.п.

Попутно замечу, что ныне всю народную или якобы народную дурь (скорее, часть её) собираются запихнуть в преамбулу. На этот счет сенатор Клишас в только что опубликованном интервью русской службе ВВС прямо ответил на публикацию господина Цыпляева на «Фонтанке» (только что имя не назвал): «Конституция нам не запрещает менять преамбулу. Просто авторы Конституции 1993 года забыли прописать, можно её менять или нельзя её менять. Поэтому у нас нет никаких ограничений».

Кстати, последней фразой в преамбуле (а то и во всем документе) можно было бы и ограничиться. Клишасу удалось максимально кратко сформулировать самую суть реальной конституции России.

Выше не было сказано о горбачевской конституции. На самом же деле она была, только просуществовала очень недолго. Отмена прежней формулировки 6-й статьи в марте 1990 г. (то, что от нее осталось, превращало всемогущую партию в некое жалкое подобие общественной организации) и учреждение поста Президента СССР с полномочиями, близкими к упраздненным полномочиям КПСС – чем вам не «конституционный переворот»?

Ельцинскую конституцию кто только не ругал! Пока еще формально действующую. Попытаюсь выступить в роли адвоката дьявола. Претензии высказываются к недемократическому характеру её принятия (вспомним предшествующие этому события 1993 г.), а также к нарушающим разделение властей несоразмерным президентским полномочиям. Нужно, мол, было созвать конституционное собрание, народом избираемое. Аналог разогнанного большевиками в январе 1918 г. Учредительного собрания.

Обожествляющим народную волю напомню: одновременно с голосованием за Конституцию в декабре 1993 г. проходили выборы в Госдуму. Кто-то из пожилых еще помнит «встречу нового политического года» и знаменитую реплику известного перестроечного публициста Ю. Карякина: «Россия, ты одурела!». Поинтересуйтесь, кто выиграл те выборы. Вы думаете, что состав свободно избранного конституционного собрания был бы лучше? А в 1995 г. на думских выборах уверенно победили коммунисты.

Оставим дела минувших дней и вернемся в дни текущие. Только что появился опрос по конституционным поправкам «Левада-центра». Тут надо обязательно упомянуть, что эта уважаемая социологическая организация – иностранный агент (отчасти поэтому в моих глазах и уважаемая), а заказал ей опрос (кто бы вы думали?) – на сто процентов лояльный российской власти Фонд развития гражданского общества. По всей видимости, дело в том, что незадолго до этого аналогичный опрос провел ВЦИОМ. Он рассматривается как «рупор Кремля», а получаемые им результаты по важным политическим вопросам как пресловутые 146% за «Единую Россию». В интервью «Фонтанке» от 08.01.2020 г. директор «Левада-центра» Лев Гудков оценил ВЦИОМ следующим образом: «Я лично не отношу ВЦИОМ к разделу «социология». Не всякая служба, которая работает с анкетами, является «социологической», то есть ставит научные задачи».





И вот что удивительно. «Левада-центр» получил в опросе об отношении к поправкам в Конституцию куда более благоприятные для власти результаты, чем ВЦИОМ. Так, у ВЦИОМ респонденты оказались менее лояльными по такому вопросу как приоритет российской Конституции над международными договорами. Поддержали его 63% опрошенных, против высказались 13%. А в опросе «Левада-центра» 84% – за и только 11% – против. Вот тебе и «иностранный агент»! И далее наша публика демонстрировала чудеса патриотизма. Например, запретить для чиновников всех уровней иностранное гражданство и вид на жительство: у «Левада-центра» это предложение поддерживают 79% опрошенных, а против него только 17%; у ВЦИОМ аналогичный расклад 68% и 14%.

Перейдем к президентским полномочиям. Тут вопросы расходятся, поэтому сравнительный анализ невозможен. Тем не менее, любопытно отметить тот факт, что дополнения с расширениями этих полномочий получают в обоих опросах несколько больший процент «одобрямса», чем расширение полномочий представительных органов. Например, у ВЦИОМ право президента назначать глав силовых ведомств и прокуроров одобрили 66%, против высказались 12%. В то же время к праву Госдумы утверждать по представлению президента председателя правительства, его заместителей и министров положительно отнеслись 61%, негативно – 10%. Еще больший контраст наблюдается в опроснике «Левада-центра». Право президента отстранять судей Конституционного и Верховного суда поддержали 76%, против этого – 19%. А вот что касается перераспределения части полномочий в пользу Госдумы и Совета Федерации, то сторонников этого изменения оказалось 68%, противников – 20%.

Впрочем, скучная все это материя. Остается добавить, что жители России жутко любят разного рода коврижки. У «Левады» регулярную индексацию пенсий поддержали 92%, у ВЦИОМ – 91%. Вот тут любопытно вспомнить, что Гудков в одном из интервью по поводу 91-го процента в опросе ВЦИОМ заявил о принципиальной невозможности такого высокого значения в честных социологических опросах. Недооценил жажду индексации. Правда, отвечающим, видимо, невдомек, что индексация может быть чисто формальной. Повысили пенсии на 0,4% при инфляции в 4% – так это тоже ведь индексация. Как говорится, благословляй и это, а то вообще ничего не добавят.

Вот недавно карельским пенсионерам добрый региональный парламент добавил льгот на 21 рубль: бунтарь-коммунист купил на эти деньги рулон туалетной бумаги и подарил тамошним законодателям. Ну а про истерический смех диктора ВГТРК на Камчатке, где пенсионерам были индексированы льготы на 3%, наверное, теперь почти вся страна в курсе. Из 1500 руб. счастливые пенсионеры полуострова вправе теперь 900 руб. потратить на медикаменты, 137 руб. на путевку в санаторий, а оставшуюся сумму на проезд, включая международный. Вот слово «международный» и добило диктора. «Моральный урод», по Путину, оказалась. Не ценит «заботу партии и правительства», как говорили во времена моей молодости.

На этом конституционный подкуп не завершился. По данным «Левады», гарантированность минимальной оплаты труда на уровне прожиточного минимума готовы поддержать 83% (13% против). У ВЦИОМ тут 90% поддержки (5% против). Напомню, что уже сейчас МРОТ и прожиточный минимум практически сравнялись, федеральный МРОТ равен 12 130 руб. (173 евро). В ЕС он ниже всего в Болгарии – 312 евро. В Латвии – 430, Эстонии – 584, ну а в Португалии – 741 евро. При таких соотношениях нам и обновленная конституция не поможет. Хоть молись на нее.

Однако народ, как пионер, всегда готов ублажить родную власть. Не только в розницу (по отдельным поправкам), но и оптом. ВЦИОМ об этом не спрашивал, а «Левада-центр» спросил. Готовы прийти непонятно на что (ибо это официально не референдум, ) и проголосовать 64%, еще 18% колеблется. Твердо заявляют о неучастии лишь 7%. Ну а если придут, то обязательно будут за все изменения разом (73% против 13%).

Понятно, что спрашивать народ про конституцию – занятие, само по себе, бесполезное. Он ненамного изменился с тех пор, когда выведенные декабристами на Сенатскую площадь солдаты кричали: «Да здравствует император Константин и жена его – Конституция!». Кстати, происходило это напротив нынешней резиденции Конституционного суда, что символично. И во всей этой истории есть еще один символ. Точнее, будет. По последним данным, голосование собираются устроить в будний день 22 апреля. Ровно в 150-летний юбилей Ильича (не Брежнева). И сделать этот день, по случаю, выходным (правда разово, не навсегда). Идем ленинским курсом. И далее через Сталина – к звездам. Рогозин ? в помощь!

Андрей Заостровцев