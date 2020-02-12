Крестный ход перекроет движение и запретит парковку в центре Петербурга

В первой половине дня воскресенья, 16 февраля, в центре Петербурга будут перекрывать движение транспорта для проведения крестного хода. Парковаться запретят еще с вечера пятницы.

Как сообщает 12 февраля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 16 февраля Отдел по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви проведет крестный ход от храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади к Казанскому кафедральному собору. В связи с этим будут перекрывать движение транспорта:

с 11:00 до 12:15 – по Конюшенной площади и Ново-Конюшенному мосту;

с 11:00 до 12:40 – по набережной канала Грибоедова от Инженерной улицы до Казанской площади с приостановкой движения по Невскому проспекту не более чем на 10 минут поэтапно по ходу движения колонны.





Кроме того, с 22:00 14 февраля до 12:40 16 февраля будет запрещено парковаться на Конюшенной площади, участке набережной канала Грибоедова от дома 18-20 до Невского проспекта и Казанской площади.