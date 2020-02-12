Без этого аппарата даже в больницу не лечь. Пенсионерка просит помощи у неравнодушных людей

Врачи диагностировали у Павлины Васильевны хроническую обструктивную болезнь легких. Ей назначили дорогие лекарства и постоянную терапию с помощью кислородного концентратора. С медикаментами помогает дочь, но купить нужное оборудование нет возможности.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать помощь в сборе средств на медоборудование.

Рындина Павлина Васильевна, 74 года.

Требуется портативный кислородный концентратор

Стоимость 250 000 руб.

Павлина Васильевна родилась в деревне в Саратовской области. Выучилась на зоотехника, вышла замуж. Но профессию пришлось сменить – чтобы заработать на квартиру, пошла на Балаковский шинный завод, сначала прессовщиком-вулканизаторщиком, затем инструктором по наладке прессов. После выхода на пенсию подрабатывала в детских лагерях. Выручало и небольшое подсобное хозяйство.

Она так бы и продолжала жить в своём небольшом городе, если бы не проблемы с лёгкими. Последние пять лет пенсионерка ходила по врачам, но, к сожалению, ни один специалист в Саратовской области не смог поставить ей правильный диагноз. Дочь, живущая в Петербурге, смогла добиться направления на обследование в наш город. Здесь врачи-пульмонологи Введенской больницы диагностировали у Павлины Васильевны хроническую обструктивную болезнь легких.

Сейчас сложно найти причину болезни, свою роль сыграли и долгие годы работы на вредном производстве, и, возможно, отсутствие своевременного лечения. Теперь пенсионерке требуются качественные дорогостоящие лекарства и постоянная терапия с помощью кислородного концентратора. Пенсия у Павлины Васильевны 12 тысяч рублей, на препараты ежемесячно уходит более 20 тысяч. Покупку лекарств дочь и её семья взяли на себя, а вот на портативный кислородный концентратор средств у них уже нет.

Рассчитывать на помощь государства, к сожалению, не приходится – такое оборудование бесплатно не предоставляется. Вскоре Павлине Васильевне предстоит операция по замене коленного сустава, на которую удалось получить квоту. Без портативного концентратора она даже не сможет лечь в больницу, не говоря уже о том, чтобы выйти на прогулку. Павлина Васильевна очень хочется вернуться к обычной жизни и надеется на помощь неравнодушных людей.

О том, как помочь Павлине Васильевне, можно узнать на её странице сайте БФ «Долго и счастливо».

Команда фонда «Долго и счастливо» благодарит читателей «Фонтанки» за активнейший отклик на просьбу о помощи для Людмилы Николаевны Сенько. Напомним, в течение суток после публикации информации на страницах нашего издания была собрана вся необходимая сумма для приобретения дорогостоящего препарата. В фонде сообщили, что годовой запас лекарств уже передан пенсионерке.

«Мне всегда казалось, что я один на один с остеопорозом. Рассчитывала только на себя. Обратившись в фонд, я поняла, что у меня есть надежда. Почти каждый день я, как человек верующий, молилась. И теперь буду молиться за всех, кто откликнулся и пришел мне на помощь», – передали в фонде слова Людмилы Николаевны.