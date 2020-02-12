«Передернул затвор и приставил пистолет к голове». На личного водителя актрисы из «Улиц разбитых фонарей» заявили в полицию

Достойную киносюжета сцену описал полицейским петербуржец, ощутивший своим виском холод пистолетного ствола. Щедрую порцию адреналина ему обеспечил водитель актрисы из «Улиц разбитых фонарей».

Как стало известно «Фонтанке» 12 февраля, реальную постановку разыграли накануне днем на Галерной улице. У арки жилого дома с надписью «Машины у ворот не ставить!» припарковался черный Mercedes GLK220, перегородив въезд. За рулем сидел молодой мужчина. Местный житель попросил переставить автомобиль. Водитель вышел из салона, якобы достал пистолет, передернул затвор и приставил к голове – так, во всяком случае, местный описал яркие впечатления в отделе полиции. Своего он ценой испуга добился. Водитель вернулся в машину и поехал в сторону Исаакиевской площади.

арка на Галерной, 25 Фото: скриншот страницы сервиса Google.Maps

Mercedes принадлежит 47-летней героине нескольких сезонов сериала «Улицы разбитых фонарей», бывшей манекенщице Ленинградского дома моделей одежды, главе юридической фирмы «Аваль» Наталье Пурвин. По данным «Фонтанки», за рулем сидел ее личный водитель 28-летний Иван Янушанец. Мы позвонили Наталье Константиновне, посвятили в проблемную ситуацию. Она отреагировала динамично:





«Что за бред? Вы чего? Просто ерунда какая-то. Моим автомобилем никто из мужчин не управляет. Вчера днем он был в моем распоряжении, я сама за рулем езжу. Иван Янушанец мне знаком, но он бывший водитель».

Наталья Пурвин/соцсети

Сразу после беседы с Пурвин мы набрали номер Янушанца:

«За рулем находился я, – подтвердил он. – Мне сейчас не очень удобно разговаривать, перезвоню вам».

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что заявление о конфликте на Галерной принято, личность владельца «Мерседеса» установлена, а водителя – устанавливается.