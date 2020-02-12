«Россия – последняя надежда Бога на земле». Вячеслав Макаров поддержал предложение патриарха вписать в Конституцию веру и Бога

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поддержал позицию патриарха Кирилла по включению в текст Конституции веры в Бога. Об этом депутат сообщил во время брифинга в Мариинском дворце 12 февраля.

«Я целиком и полностью поддерживаю позицию святейшего патриарха Кирилла. Россия – православная страна, миродержавная сила. Как мы говорим, последняя надежда Бога на земле. Может, это не для пресс-конференции, но я вам скажу... Когда в 70-е годы говорили, что не будет Советского Союза, разные провидцы, мудрецы и так далее, и через 60 лет Россия в духовном плане будет править всем миром. Мы доживем до этого времени», – сказал спикер парламента.

Он подчеркнул, что закрепить, упомянуть в Конституции веру необходимо.

«Не только для всех православных людей. У нас сотни наций, народностей, национальностей, которые исповедуют разные конфессии. Но мы прекрасно понимаем, что это важно для каждого верующего человека вне зависимости от того, к какой конфессии он принадлежит. Я как православный человек, как верующий человек убежден, что это необходимо сделать. Прежде всего, для сплочения нашего общества, для повышения духовности, нравственности, заботы о ближнем», – добавил он.





Вписать веру в Бога в Конституцию России предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мнение он выразил 1 февраля во время трапезы по случаю одиннадцатой годовщины интронизации.



