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Авто
12.02.2020 12:47
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ГИБДД сможет аннулировать диагностическую карту автомобиля, если ТО был не по правилам

Госавтоинспекция России получит право аннулировать диагностические карты транспортных средств, если они были выданы незаконно. Данные об этом должны будут передавать страховщикам, но те пока не знают, что делать дальше.

Министерство транспорта РФ опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект изменений в правила проведения техосмотра. Документ дает «должностному лицу» ГИБДД право аннулировать диагностическую карту, которая выдается по итогам ТО, если транспортное средство на самом деле не проходило техосмотр либо процедура проводилась с нарушениями, пишет 12 февраля «КоммерсантЪ».

Далее инспектор должен будет уведомить об аннулировании диагностической карты страховую компанию и «решить вопрос» о привлечении допустившего нарушение оператора ТО к ответственности. Нововведение призвано исключить возможность покупки диагностической карты без предоставления автомобиля на техосмотр, что, по оценке Минэкономики и независимых экспертов, делают 80% автовладельцев.

Однако дальнейшие действия страховщиков после получения данных об аннулировании диагностической карты разработанный Минтрансом документ не описывает. По мнению экспертов, страховые компании в таких случаях должны отзывать полис ОСАГО, ведь он выдается только при наличии диагностической карты. Страховщики же отмечают, что пока законодательство не дает такой возможности: по закону, компания не может расторгнуть договор ОСАГО в одностороннем порядке.


«Единственное, что сможет сделать страховщик, – обратиться в суд для прекращения договора, – рассказал изданию заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. – Для таких случаев нужно вводить отдельную процедуру».

Документ должен вступить в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре. Последний вводит обязательную фотофиксацию процесса диагностики. Три снимка, сделанные перед, во время и в конце техосмотра, должны будут передавать для хранения в «облако» МВД. Помимо этого, с 27 июля заработают поправки к КоАП РФ, которые введут штраф в 2000 рублей за управление автомобилем без ТО и наказание для операторов техосмотра, которые продают диагностические карты без фактических проверок автомобилей.

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