Одна из старейших финских юридических фирм уходит из России вслед за некоторыми клиентами

Финская юридическая компания Castren&Snellman сворачивает свой бизнес в России и переходит под управление российской юридической фирмы Capital Legal Services. Об этом компании сообщают в своих пресс-релизах.

Офис C&S в Санкт-Петербурге был открыт в 1994 году, в Москве – в 2007-м. Компания, в том числе, оказывала правовую поддержку крупным игрокам из Северных стран на российском рынке.

В CLS уточнили, что процесс интеграции офисов должен завершиться к концу первого квартала 2020 года. После сопровождать бизнес своих клиентов в России C&S будет через CLS. Как рассказал «Фонтанке» управляющий партнёр Castren & Snellman Сергей Ли, Россия была единственной, где у компании были свои представительства, во многих других странах используется стратегия работы с местными юридическими фирмами, которая показала свою эффективность.

Финские компании одна за другой сворачивают свой бизнес в России. Среди клиентов C&S, которые ушли из РФ, – универмаг Stokmann, производитель металлоконструкций Rautaruukki, текстильная компания Finlayson; свои активы в России продали также Betset (завод по производству бетона), Nordkalk (завод по производству продукции из известняка). По словам Ли, сворачивание бизнеса крупных клиентов в России влияет на объём работы, с другой стороны, в последнее время значительную долю занимает сопровождение сделок по продаже, и этот процесс продолжается.

Подробно положение финского бизнеса в России «Фонтанка» проанализировала в своём спецпроекте. Напомним также, что один из самых знаковых уходов прошлого года совершила компания Neste, которая продала свои АЗС и нефтебазу российской «Татнефти». Ранее Россию покинул ретейлер Kesko.



