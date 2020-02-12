Коронавирус заразил «Формулу-1». Отменён апрельский гран-при Китая

Вспышка нового коронавируса вмешалась в мир главного гоночного соревнования планеты – «Формулы-1». Намеченный на 19 апреля гран-при Китая не состоится. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает The Times.

«Было принято решение не проводить четвертую гонку сезона в этот день в Шанхае», – сообщила одна из старейших мировых газет.

По данным газеты, окончательного решения об отмене гонки не принято, т.к. продолжаются дискуссии о том, можно ли гонку просто отложить. Но найти место для переноса в годовом календаре из 22 гонок трудно. Если «Формула-1» действительно попытается втиснуть китайский гран-при во вторую половину сезона, это может привести к проведению 3-4 гонок каждые выходные, что может вызвать возражения команд.

Спортивные власти Шанхая ранее рекомендовали не проводить в городе вообще никаких соревнований.





Как напоминает «Интерфакс», последний раз этап «Формулы-1» переносили девять лет назад. В 2011 году пришлось отменить гран-при Бахрейна из-за волнений на фоне «арабской весны».

По официальным данным, на конец вторника в Китае заражение новым коронавирусом подтверждено у 44 653 человек, жертвами заболевания стали 1 113 человек. Новый коронавирус накануне получил официальное название от ВОЗ – COVID-19.

В Петербурге обитателям карантина по коронавирусу в Боткинской больнице сообщили, что их отпустят по домам раньше. Карантинщики связывают решение с побегом героини публикаций «Фонтанки» Аллы Ильиной, которая не пожелала томиться две недели взаперти и взломала электронный замок.



