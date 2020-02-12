Канатная фабрика на Петровском острове стала объектом культурного наследия

Комплекс построек товарищества канатной фабрики Иоакима Гота на Петровском проспекте включен в список объектов культурного наследия регионального значения. Это одно из старейших предприятий города

О включении фабрики в охранный перечень 12 февраля сообщает КГИОП. Комитет отмечает, что это пример промышленного комплекса середины XIX – начала XX веков, который включает производственные здания «в кирпичном стиле» с применением металлических, деревянных и монолитных железобетонных конструкций. Напомним, расположены они совсем рядом с Ремесленной улицей, где для строительства моста Бетанкура был снесен расселенный исторический дом. При этом в кадастровом паспорте 1916 год постройки был изменен на 1920-й, по этому факту было возбуждено уголовное дело.

Канатная фабрика Гота на Петровском пр., 20, – одно из старейших предприятий Петербурга, основанное в 1800 году выходцем из Британии Иоакимом Готом. Первоначально постройки фабрики были деревянными. По мере развития производства корпуса реконструировались — расширялись, надстраивались. На месте сгоревшего канатного цеха в 1890 году было построено новое здание того же назначения по проекту архитектора Г. Г. фон Голи. Оно представляет собой одноэтажное, длиной в 400 метров, краснокирпичное здание с железобетонными колоннами внутри и монолитным покрытием. Другие сохранившиеся, в основном одноэтажные, производственные корпуса также выполнены в кирпичном стиле.



