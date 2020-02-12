Эрдоган уже позвонил Путину поговорить об Идлибе

Эскалация военного конфликта в сирийской провинции Идлиб, откуда правительственные войска пытаются выбить террористов и что вызвало резкую реакцию со стороны Турции, вновь обсуждается на политическом уровне. Реджеп Тайип Эрдоган решил поговорить о ней с Владимиром Путиным по телефону.

Пресс-служба Кремля сообщает о состоявшемся разговоре 12 февраля, указывая на то, что состоялся он по инициативе турецкой стороны. Далее приводится привычная дипломатическая формулировка содержания беседы: "президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону различные аспекты сирийского урегулирования, в том числе в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего, в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года". Кроме того, отмечено, что стороны условились о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.

Сегодня же Эрдоган в выступлении перед фракцией правящей партии турецкого парламента заявил о том, что намерен выдавить правительственные силы САР из зоны деэскалации в Идлибе. Для выхода сирийской армии из провинции президент Турции отвёл немного – армия Башара Асада, по мнению Эрдогана, должна покинуть Идлиб до конца февраля.

Напомним, обострение конфликта в сирийской провинции Идлиб началось после наступления правительственных войск на этот анклав террористов в стране. Позавчера при артобстреле погибли 5 турецких военных, ещё пять получили ранения. Анкара обвинила в этом "армию режима Башара Асада" и начала стягивать спецподразделения и бронетехнику в Идлиб, параллельно сообщая об ответных ударах по местам дислокации войск САР. Накануне Эрдоган пообещал огласить "ответные действия Турции" на эскалацию конфликта.



