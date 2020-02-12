«Я хочу как Алла, как Алла, из Боткина сбежала»: девушки с подозрением на коронавирус написали песню про беглянку из Петербурга
В коронавирусном карантине в больнице Боткина готовятся к выписке домой и поют песню про ту, что открыла им путь на свободу.
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Слова простые: «А я хочу быть как Алла, как Алла, как Алла. Из Боткина сбежала, сбежала, сбежала».
«Как известно, из Боткинской больницы, по адресу Пискаревский проспект, 49, сбежала девушка по имени Алла. И теперь она мой единственный бог и герой. Я хочу хотя бы чуточку быть похожей на неё», – поясняют карантинные певицы.
Напомним, что Алла Ильина, которая не желала сидеть две недели взаперти, замкнула магнитный замок двери и просочилась наружу. Её даже сравнивали в Сарой Коннор из «Терминатора». Через день после объявления о побеге в палаты к «коронавирусникам» пришел заведующий и сказал, что они смогут выйти по УДО и даже отказ от госпитализации писать не придется.
«Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге оказываются в «коронавирусном карантине». А также разбирала с юристами и экспертами, почему принудительное лечение — это незаконное лишение свободы.