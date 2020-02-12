Двоих со светошумовым автоматом в ночи задерживали в Парголово. Игры с оружием попали на видео

Оперативники задержали двоих подозреваемых в стрельбе на Тихоокеанской улице в посёлке Парголово.

Смотреть в новом окне пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Как сообщили «Фонтанке» 12 февраля в ГУ МВД по Петербургу и области, после того, как двое механиков строительной компании устроили пальбу во дворе в воскресенье, 9 февраля, ими заинтересовалась полиция. К правоохранителям обратились напуганные местные жители.

Отсмотрев камеры видеонаблюдения, оперативники установили стрелков: они не скрывали лица и прогуливались по улицам. Обоих задержали в понедельник, 10 февраля, около двух часов ночи на улице 1 Мая, 207. Ими оказались механики строительной компании 45 и 48 лет.





Уголовное дело по статье 213 УК РФ – «Хулиганство» – возбудили на следующий день. С любителей оружия взяли подписку о невыезде.

На выходных в Ломоносове после шумной студенческой вечеринки задержали 20-летнего юбиляра, который в честь своего дня рождения устроил стрельбу из охолощенного автомата Калашникова. В отношении него также возбуждено уголовное дело.