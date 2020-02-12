Группа ЦДС дарит скидки до 150 000 рублей и подарки в честь Дня всех влюбленных

Группа компаний «ЦДС»

В честь Дня всех влюбленных Группа ЦДС дарит покупателям квартир в жилом комплексе ЦДС «Северный» скидку до 150 000 рублей, а также эксклюзивную отделку LifeStyle и стартовый пакет системы «Умный дом». Акция действует до 14 февраля включительно.

До 14 февраля 2020 года при покупке квартиры в жилом комплексе ЦДС «Северный» Группа ЦДС дарит дополнительные скидки, которые суммируются со всеми действующими предложениями по данному жилому комплексу. В акции участвуют квартиры, расположенные на 1, 2, 3, 13 и 18 этажах новых корпусов 8 и 9. При выборе двухкомнатной квартиры покупатели получают скидку в размере до 150 000 рублей, при покупке однокомнатной квартиры – до 50 000 рублей.

В корпусах 8 и 9 жилого комплекса ЦДС «Северный» расположатся 624 квартиры с отделкой «под ключ». Корпуса 8 и 9 будут введены в эксплуатацию в 3 квартале 2022 года. Стоимость предложения начинается от 2,2 млн рублей.

Группа компаний «ЦДС»

Покупатели квартир в других жилых комплексах застройщика в феврале также не останутся без подарков. Группа ЦДС дарит эксклюзивную отделку LifeStyle и стартовый пакет системы «Умный дом» при бронировании квартиры или заключении договора в жилых комплексах ЦДС «Московский» (корпуса 3 и 4), ЦДС «Приневский» (корпус 1), ЦДС «Елизаровский», ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Северный». Акция действует до 29 февраля включительно.

Улучшенная отделка LifeStyle – это сочетание современных отделочных материалов и техники высокого класса от ведущих европейских производителей. В рамках данной опции в ванной комнате устанавливается раковина со светлой тумбой от европейских брендов и современные смесители, в том числе термостатический. В предложение также входит душевой гарнитур ведущих производителей и напольный унитаз французского бренда с системой плавного и бесшумного закрытия. В прихожей устанавливается современный видеодомофон с LED-подсветкой. На балконе выполняется стяжка пола и укладывается качественная керамическая плитка, а на полу в квартире – ламинат повышенной износостойкости.

Стартовый пакет системы «Умный дом» включает в себя наиболее популярные и востребованные опции: умная Wi-Fi-розетка, позволяющая управлять подключенными приборами удаленно, два сенсорных датчика протечки, реагирующие на скопление воды под ними и оповещающих push-уведомлением о проблеме на ваш телефон, а также беспроводной датчик открытия или закрытия дверей и окон, который предупредит о несанкционированном доступе в квартиру.

Подробнее с условиями акций можно ознакомиться на сайте https://www.cds.spb.ru

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Северный» – застройщик ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/,

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration,

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration,

ЖК «Приневский» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/,