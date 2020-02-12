«Даже для детей». Производство наркотических медикаментов наладят в России до конца 2020 года

Производство необходимых лекарственных форм опиоидных обезболивающих препаратов будет запущено в России в полном объеме до конца года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Лекарственные формы, даже для детей, на Московском эндокринном заводе, который является у нас единственным в стране предприятием, которое производит обезболивающие на основе растительного опийного мака, мы до конца года весь ряд и всю номенклатуру, которая запрашивалась, запустим», – цитирует «Интерфакс» слова министра, сказанные в эфире Первого канала.

Пока производство будет организовано из иностранного сырья, т.к. выпуск лекарств на основ опийного мака на 98% зависит от импорта. Но уже с 2023 года страна перейдёт на собственное сырьё.

«Мы до 2023 года, вырастив первые урожаи, переработав сырье, получив субстанцию, должны обеспечить комплексное производство, – уточнил Мантуров. – Для этого есть и мощности, и предоставляются сейчас площади».





Глава Минпромторга отдельно отметил, что необходимые в настоящее время лекарства, даже те, которые не производятся в России, уже «закуплены и поставляются в регионы».

Президент РФ Владимир Путин 3 июля 2019 года подписал изменения в закон о культивировании в России наркосодержащих растений. Впредь допускается культивирование наркосодержащих растений для производства медикаментов, в том числе для ветеринарии, а также для использования в экспертной деятельности, в научных и учебных целях.

Член думского комитета по охране здоровья Александр Петров, который курировал принятие законопроекта, в интервью «Фонтанке» рассказывал о целях «легалайза» и выражал уверенность, что россиянам слабину в доступе к наркотикам давать категорически нельзя.