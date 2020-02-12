В Петербурге продлят программу маткапитала до 2027 года. Выплаты первенцам пока под вопросом

Региональную программу материнского капитала в Петербурге продлят до конца 2026 года. 12 февраля депутаты приняли за основу соответствующий законопроект, передает корреспондент "Фонтанки" из Мариинского дворца.

Законопроект, разработанный фракцией "Единая Россия", с голоса внесла единоросс Елена Киселева, которая пояснила, что документ разработан в рамках исполнения обещаний, которые Владимир Путин дал в ходе послания российскому парламенту.

Лидер фракции "Партии роста" в горпарламенте Оксана Дмитриева напомнила коллеге, что главная идея президента заключалась в распространении маткапитала на первого ребенка. "Рождение первого ребенка – это вообще условие для рождения второго и третьего, – умозаключила она. – Поддерживаем [законопроект], но считаем, что самое главное – это проработка предложения регионального характера по предоставлению поддержки семьи на рождение первого ребенка".

Сейчас выплаты материнского капитала предусмотрены за рождение третьего и последующего детей. Владимир Путин в январе предложил предусмотреть выплаты уже за первенца. Однако в текущей редакции регионального законопроекта выплаты за первого ребенка не предусмотрены.

За основу законопроект приняли 48 голосами за. Срок поправок ко второму чтению назначили до 14 февраля.



