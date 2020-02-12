Эрдоган пообещал выбить правительственные войска Сирии из Идлиба и сообщил о 18 погибших турках

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал выбить правительственные войска Сирии из Идлиба и сообщил о 18 погибших турках, с такими тезисами он выступил 12 февраля на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Как сообщает агентство Анадолу, Эрдоган заявил однопартийцам о том, что большая часть ударов в Идлибской зоне деэскалации наносятся не по террористам, а по мирному населению (имея в виду операции правительственной армии Сирии при поддержке ВКС РФ. – Прим. ред.). Он считает, что все договоренности с Турцией по Сирии игнорируются, и поэтому "Анкара отныне будет учитывать лишь ситуацию на местах, а не условия соглашений".

Глава турецкого государства отметил, что в Идлибской зоне деэскалации до сегодняшнего дня погибли 18 турецких военнослужащих, еще 45 получили ранения.

"Турция полна решимости вывести войска Асада за пределы Идлибской зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации в Идлибе. Анкара не останется безучастной к трагедии мирного населения Идлиба", – отметил Эрдоган.

Напомним, обострение конфликта в сирийской провинции Идлиб началось после наступления правительственных войск на этот анклав террористов в стране. Позавчера при артобстреле погибли 5 турецких военных, ещё пять получили ранения. Анкара обвинила в этом "армию режима Башара Асада" и начала стягивать спецподразделения и бронетехнику в Идлиб, параллельно сообщая об ответных ударах по местам дислокации войск САР. Накануне Эрдоган пообещал огласить "ответные действия Турции" на эскалацию конфликта.



