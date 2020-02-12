«Зайцев» с платных парковок ждет деанонимизация

Депутаты хотят предложить Госдуме подправить Кодекс РФ об административных правонарушениях, чтобы чиновники получили возможность штрафовать нарушителей, которые паркуются в зоне платной парковки в центре города, но не платят. Проект постановления законодательной инициативы Заксобрание Петербурга 12 февраля приняло за основу 41 голосом за, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Документ, который внесли на рассмотрение Александр Рассудов и Денис Четырбок, предлагает депутатам Госдумы дополнить статью 26.10 КоАП РФ положением, которое позволит органам исполнительной власти получать персональные данные нарушителей, без которых невозможно выписать штраф.

«В настоящее время мы, город, не можем привлекать к ответственности нарушителей, которые бесплатно пользуются платными парковками, в том числе в центре города, – пояснил Рассудов. – Проблема в том, что полиция не может предоставлять персональные данные органам исполнительной власти».







Депутат привел данные, согласно которым с момента появления в центре Петербурга пилотного проекта зоны платных парковок бюджет города потерял порядка 2 млрд рублей, это те суммы, которые не оплатили пользователи парковок.





Предложение вызвало дискуссию. Лидер парламентской фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева обратила внимание, что инициатива предполагает распространение персональных данных граждан, что, в свою очередь, может привести к негативным последствиям. Руководитель фракции «Яблока» в Заксобрании Борис Вишневский предложил развивать инициативу в направлении возможности штрафовать за парковку на зеленых насаждениях и детских площадках. Единоросс Алексей Макаров напомнил, что в настоящее время в Госдуме во втором чтении рассматривается поправка, которая фактически дублирует предложенную инициативу.

За принятие проекта постановления за основу проголосовал 41 член парламента, по двое депутатов – высказались против и воздержались. На поправки было дано две недели.

Напомним, сам законопроект был внесен в ЗакС еще осенью. Смысл его в том, чтобы дополнить КоАП уточнением, которое позволит регламентировать порядок получения информация о собственнике автомобиля теми, кто его должен штрафовать за неоплаченную парковку.

«Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно, – говорится в документе. – При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение».







Параллельно Смольный пытается договориться о предоставлении данных автовладельцев напрямую с МВД. Ранее чиновники заявляли, что достигли принципиальной договоренности, но соответствующий документ до сих пор не подписан.

Возможности штрафовать неплательщиков нет с 2015 года, когда пилотная зона парковки была введена в эксплуатацию. Оценочная сумма неуплаченных штрафов превысила 2 млрд рублей. По данным ЦУП, в 2019 году автовладельцы заплатили 38,2 млн рублей, недополученный доход составил порядка 300 млн.