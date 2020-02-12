«Теперь свадебный подарок выглядит так». Заводящий фанатского виража «Зенита» вместе с полицией наблюдал, как догорает его KIA

«Пламенный привет» от неизвестных получил заводящий фан-сектора «Зенита» Александр Макасин Румянцев. Его автомобиль спалили в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщил «Фонтанке» Румянцев, в начале пятого утра 12 февраля его разбудила сработавшая сигнализация, тревога оказалась боевой, а не ложной. Горела его KIA цвета «чёрный перламутр», припаркованная на проспекте Кузнецова, огонь подбирался к стоявшей рядом машине. Номер экстренной службы набрал сосед.

«Менты приехали раньше пожарных и вместе со мной наблюдали, как горят уже две тачки. Попутно сказали, что моё лицо им очень знакомо и тут же добавили, «ааа.., так ты же с сектора», – написал Румянцев на своей странице в соцсети.





В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что пожар локализовали в 4:40, к половине шестого все работы закончили. «Один автомобиль выгорел полностью, второй – частично», - уточнили в пресс-службе. Позднее в оперативной сводке появилась третья машина.

По словам Румянцева, с заявлением в полицию он обратится сразу, как только получит видео с камер наблюдения. Они, по его словам, запечатлели автомобиль, из окна которого в сторону его KIA полетел горящий предмет. Парочку, прижимавшуюся к чужим машинам, также припомнил сосед.

«Теперь свадебный подарок выглядит вот так! – показывает Румянцев то, что осталось после пожара. – И это печально, в том числе и из-за отсутствия КАСКО. Вот такая ночка выдалась на Юго-Западе Санкт-Петербурга».