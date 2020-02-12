У судьи Ленинградского областного суда угнали машину с набором обуви, зонтами и чайником

Судья Ленинградского областного суда обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные угнали её шоколадную KIA Sportage в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 12 февраля, 53-летняя слуга закона написала заявление накануне, отметив, что в течение дня машиной не пользовалась, а её отсутствие на парковке у дома 9 на проспекте Испытателей обнаружила только в десять вечера.

Вместе с автомобилем неизвестные лишили судью сразу трёх пар обуви на все случаи жизни: в салоне хранились туфли, демисезонные ботинки и пара кроссовок. К тому же угонщики присвоили два зонтика и корейский электрочайник.



